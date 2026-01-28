羅東轉運站周邊交通優化工程案 總經費1600萬

宜蘭縣代理縣長林茂盛前往羅東轉運站聽取縣府交通處長黃志良提出「羅東轉運站周邊交通優化工程案」說明，議員們到場關心並提出建議。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣代理縣長林茂盛於昨（廿八）日上午十時前往羅東轉運站聽取縣府交通處長黃志良提出「羅東轉運站周邊交通優化工程案」說明，縣議會副議長陳漢鍾、縣議員陳鴻禧、黃琤婷、謝家倫、呂惠卿都到場關心並提出建議。代理縣長林茂盛表示，為了交通路網更順暢，確保行人動線受到保護，有關停等區、上下車動線配置會做好溝通協調，公所路權一起納入改善。羅東轉運站周邊交通優化工程案上周已發包，過年前道路禁止施工，預計過年後的三月進場施作，暑假前完工。

羅東轉運站已於一一三年九月上旬正式啟用，成為宜蘭縣溪南地區重要的公共運輸樞紐。轉運站啟用後，除提升民眾搭乘大眾運輸的便利性外，也帶動周邊人流與車流成長，對地方交通服務及整體發展產生正面效益。

羅東轉運站周邊交通優化工程案，目前已完成規劃設計並進入招標階段，預計於一一五年三月進場施作，總工程經費約新臺幣一六○○萬元。工程完成後，可提升行人通行安全與公共運輸轉乘環境品質，落實宜蘭縣推動友善交通與永續城市發展之施政目標。

隨著轉運站營運逐步穩定，周邊道路使用需求增加，既有交通動線及行人通行環境，已有進一步優化之必要。為回應實際交通需求，並確保行人與用路人通行安全，縣政府持續檢討轉運站周邊交通設施與動線配置，完善公共運輸配套措施。

縣政府秉持「以人為本、安全優先」的原則，規劃辦理羅東轉運站周邊交通動線優化工程，針對光榮傳藝路口、光榮東宜二路口等重要節點進行改善，工程內容包括設置行人庇護島、增設左轉專用車道、繪設綠色行穿線，並整體調整人行及車行動線配置，提升通行效率與行車安全。

副議長陳漢鍾表示，光榮路重要節點改善腳步已慢了，造成車禍頻傳，曾經建議二、三年了，遲來的愛，還是可以接受，對於羅東轉運站量體及停車施設，要求盡速完成，工期不要再拖延，行車動線多用心一點，尤其是光榮路與傳藝路交通車速快，接送區應妥善規畫。