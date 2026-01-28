羅東轉運站周邊交通優化工程案 預計3月開工

（圖／宜蘭縣府交通處）





宜蘭羅東轉運站已於113年9月上旬正式啟用，成為宜蘭縣溪南地區重要的公共運輸樞紐。轉運站啟用後，除提升民眾搭乘大眾運輸的便利性外，也帶動周邊人流與車流成長，對地方交通服務及整體發展產生正面效益。

隨著轉運站營運逐步穩定，周邊道路使用需求增加，既有交通動線及行人通行環境，已有進一步優化之必要。為回應實際交通需求，並確保行人與用路人通行安全，縣政府持續檢討轉運站周邊交通設施與動線配置，完善公共運輸配套措施。

宜蘭縣政府秉持「以人為本、安全優先」的原則，規劃辦理羅東轉運站周邊交通動線優化工程，針對光榮傳藝路口、光榮東宜二路口等重要節點進行改善，工程內容包括設置行人庇護島、增設左轉專用車道、繪設綠色行穿線，並整體調整人行及車行動線配置，提升通行效率與行車安全。

本案目前已完成規劃設計並進入招標階段，預計於115年3月進場施作，總工程經費約新臺幣1,600萬元。工程完成後，可提升行人通行安全與公共運輸轉乘環境品質，落實宜蘭縣推動友善交通與永續城市發展之施政目標。

