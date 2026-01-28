羅東轉運站周邊交通優化工程案 預計3月開工
宜蘭羅東轉運站已於113年9月上旬正式啟用，成為宜蘭縣溪南地區重要的公共運輸樞紐。轉運站啟用後，除提升民眾搭乘大眾運輸的便利性外，也帶動周邊人流與車流成長，對地方交通服務及整體發展產生正面效益。
隨著轉運站營運逐步穩定，周邊道路使用需求增加，既有交通動線及行人通行環境，已有進一步優化之必要。為回應實際交通需求，並確保行人與用路人通行安全，縣政府持續檢討轉運站周邊交通設施與動線配置，完善公共運輸配套措施。
宜蘭縣政府秉持「以人為本、安全優先」的原則，規劃辦理羅東轉運站周邊交通動線優化工程，針對光榮傳藝路口、光榮東宜二路口等重要節點進行改善，工程內容包括設置行人庇護島、增設左轉專用車道、繪設綠色行穿線，並整體調整人行及車行動線配置，提升通行效率與行車安全。
本案目前已完成規劃設計並進入招標階段，預計於115年3月進場施作，總工程經費約新臺幣1,600萬元。工程完成後，可提升行人通行安全與公共運輸轉乘環境品質，落實宜蘭縣推動友善交通與永續城市發展之施政目標。
更多新聞推薦
其他人也在看
羅東轉運站周邊交通優化工程案 總經費1600萬元 3月施作
宜蘭縣代理縣長林茂盛於今（廿八）日上午十時前往羅東轉運站聽取縣府交通處長黃志良提出「羅東轉運站周邊交通優化工程案」說明，縣議會副議長陳漢鍾、縣議員陳鴻禧、黃琤婷、謝家倫、呂惠卿都到場關心並提出建議。代理縣長林茂盛表示，為了交通路網更順暢，確保行人動線受到保護，有關停等區、上下車動線配置會做好溝通協調，公所路權一起納入改善。羅東轉運站周邊交通優化工程案上周已發包，過年前道路禁止施工，預計過年後的三月進場施作，暑假前完工。羅東轉運站已於一一三年九月上旬正式啟用，成為宜蘭縣溪南地區重要的公共運輸樞紐。轉運站啟用後，除提升民眾搭乘大眾運輸的便利性外，也帶動周邊人流與車流成長，對地方交通服務及整體發展產生正面效益。羅東轉運站周邊交通優化工程案，目前已完成規劃設計並進入招標階段，預計 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台電釋單 樂事綠能2025獲利報喜
樂事綠能（1529）受惠於台電強韌電網計畫釋單，停置式變壓器出貨大增，推升2025年12月合併稅前盈餘達552.8萬元，每股稅前盈餘約0.03元；累計2025全年稅前盈餘1.78億元，每股稅前盈餘約1.15元，扭轉2024年虧損的局面。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鄭麗文喊「美國恩人、大陸親人」 他舉例打臉：恐講到亡黨！
國民黨10度封殺1.25兆國防特別條例後，國共旋即於28日同步宣布2月2日至2月4日進行雙方智庫論壇交流，國民黨主席鄭麗文更表態「美國是恩人、大陸是親人，絕不骨肉相殘」。對此，民進黨新北市議員卓冠廷表示，鄭麗文再繼續這樣講「這個黨要亡了」，只要把她在中常會的言論一直回放，國民黨會掉多少票？國民黨多次否認用封殺軍購換鄭習會門票，卓冠廷在《台灣向前行》節目中質疑，「是誰在一直放鄭麗文想跟習近平見面」，結果現在「降等再降等」，一開始說鄭習會、後來變國共論壇，現在降成智庫交流。卓冠廷直指，2016年李四川秘書長交接給洪秀柱的時候，李四川的建議就是「停辦國共論壇大拜拜」，國民黨檢討了八年，馬英九執政完之後的檢討，認為失去民心的關鍵就是國共論壇，結果你們現在開始說要恢復國共論壇。卓冠廷直指，鄭麗文在沒去中國之前，就講說大陸是親人、絕不可能骨肉相殘，「這幾年有多少中國船隻跟海巡署、國軍發生意外」，八二三砲戰、對方讓金門死了三千多個台灣人，鄭麗文現在講說大陸是親人，絕不可能骨肉相殘，「鄭麗文別昧著良心講」、顛倒是非。卓冠廷砲轟，國民黨稱國共智庫論壇「不碰政治」，哪一條你們跟老共談的不是政治？連觀光客來不來台都是中國的政治決定。原文出處：鄭麗文稱國共智庫論壇「大陸是親人」 卓冠廷舉例狠打臉：恐講到KMT亡黨！ 更多民視新聞報導藍白「霸凌下屬」還成立網軍？卓冠廷：一個爛、一個笨！綠九合一「北桃布局」 王義川、于北辰分析2大策略！綠和張峻合作？王義川提「太平洋聯盟」1策略扳倒傅！民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
太子集團2.0! 中資在台設"騰雲資訊"博弈洗錢 檢調拘提12人
社會中心／綜合報導過去把台灣當成博弈洗錢天堂的太子集團瓦解後，如今又出現翻版！檢調發現，中資在台成立騰雲資訊公司，經營海外博弈事業，再透過OBU帳戶，把錢匯入台灣洗錢，檢調昨天（27日）搜索拘提騰雲資訊在台負責人、會計、工程師等共12人，全案朝賭博、洗錢等罪偵辦。神情凝重，被調查局人員一左一右帶進台北地檢署複訊，這名穿著綠色羽絨衣的男子，就是騰雲資訊的負責人，朱大潛，涉嫌協助中資在台設立公司，發展博弈事業，27號，遭到檢調單位搜索拘提。太子集團2.0！中資在台設公司經營博弈洗錢 檢調拘提負責人等12人（圖／民視新聞）還有這名長髮大眼的女子，她是騰雲資訊的會計，宋怡臻，檢察官複訊後，諭令50萬元交保。騰雲資訊這間公司隱身在台灣頂級商辦大樓南山廣場，幕後大老闆是中國籍男子蘇忠生。2016年他來台成立騰雲資訊、精博互娛等公司，找工程師設計博弈軟體，並在境外架設博弈網站，將台灣子公司交由朱大潛管理，藉由假交易，假發票等方式，把不法資金匯入台灣洗錢，猶如太子集團翻版。太子集團2.0！中資在台設公司經營博弈洗錢 檢調拘提負責人等12人（圖／民視新聞）太子集團首腦陳志，在台成立天旭公司，從事博奕犯罪，沒想到如今又再出現騰雲資訊，同樣把台灣當博弈、洗錢天堂，檢方約談拘提12人，包含公司負責人、會計以及工程師等，依賭博、洗錢等罪來偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：太子集團2.0！中資在台設公司經營博弈洗錢 檢調拘提負責人等12人 更多民視新聞報導賣400克金條借友63萬 見金價大漲要他還翻倍！法院判決出爐博愛座又惹糾紛 67歲男疑因未被讓座動手打人日本東北19：45規模5.1地震！深度僅20公里 最大震度出爐民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 273則留言
MLB》鄧愷威被交易至太空人！美媒曝光可能原因
舊金山巨人與休士頓太空人完成交易，台灣旅美好手鄧愷威被交易至太空人，換取小聯盟捕手比利亞羅爾（Jancel Villarroel）美媒MLBTR認為，巨人為了騰出40人名單空間給剛簽下兩年約的外野手貝德（Harrison Bader）才會向太空人發動交易。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 13則留言
結婚連勝文19年！蔡依珊罕公開「豪門生活日常」 夫妻真實互動曝光
紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有2子。近日她在社群網站分享下廚的片段，曝光私下的「煮婦日常」。貴為名媛的她為了兒子的一句話，也得乖乖認命下廚。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 8則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 322則留言
真的找阿湯哥了？賈永婕曬同框照：不是不可能 台北101願開特例
美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，讓世界看見台灣，不過台北101賈永婕表示，在她的任期內不會再接受任何攀爬101的申請，除非是湯姆克魯斯來拍電影，沒想到賈永婕今早分享與湯姆克魯斯同框的AI製圖，並放話「不是不可能！趁賈董還在！」（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 14則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 47則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 233則留言
【Yahoo早盤】台股挫500點陷3萬2保衛戰...名師蔡明翰：是買點別跟殺
台股今（30）日拉回修正，早盤最低觸及32,004點，跌點逾500點。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，今日預估成交量落在8100億元，量縮顯示並未有大量賣壓湧出，整體來說，台股與日韓股不同調，是「先跌」，反倒是買點出現，尤其在美股終場收復失土的情況，此時不要跟殺才對。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 4則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 5 小時前 ・ 19則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 77則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 233則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 12則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7則留言