羅東轉運站轉乘不便 黃琤婷籲縣府系統性改善

（記者陳志仁／宜蘭報導）羅東轉運站啟用後，轉乘便利性持續引發關注；宜蘭縣議員黃琤婷近日透過實地觀察、街頭訪談及社群回饋，發現民眾對轉乘的距離、動線設計及配套措施有高度共通關切，現行設計已影響實際使用意願，宜蘭縣政府有必要系統性的檢討。

圖／宜蘭縣議員黃琤婷直言，從各方的意見可看出，民眾並非反對公共建設，而是期望設施能符合日常使用需求。（宜蘭縣議員黃琤婷提供）

多數民眾指出，轉運站與羅東火車站的間距離過長，須穿越主要幹道，長者、孕婦及攜帶行李或推嬰兒車的家庭通行負擔明顯增加，鋪面材質不利輪椅與行李箱行進，下雨時易濕滑且缺乏連續遮雨的設施，影響轉乘體驗；亦有民眾反映，原本舊址轉乘較為便利，調整後反而增加步行的距離與轉乘時間。

針對改善方向，黃琤婷整理出民眾的建議，包括調整公車與客運上下車點位置，以縮短轉乘距離、規劃遮雨長廊或連續遮蔽設施，銜接轉運站與火車站，因應宜蘭多雨氣候、評估高架或地下通行空間可行性、改善無障礙動線與鋪面、強化指標系統與資訊，以及提升轉運站空間使用效能與候車便利。

黃琤婷直言，從各方的意見可看出，民眾並非反對公共建設，而是期望設施能符合日常使用需求；呼籲縣府儘速提出短期可行改善措施及中長期整體規劃，並明確說明評估時程，確保使用者經驗納入後續修正，讓羅東轉運站真正成為方便、友善且願意使用的交通樞紐，而不是讓人卻步的轉乘關卡。

