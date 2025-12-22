羅東轉運站轉乘動線 黃琤婷彙整使用者意見 促縣府提出分階段改善方案

宜蘭縣羅東轉運站啟用後，轉乘便利性持續引發民眾討論，縣議員黃琤婷彙整使用者意見，促縣府提出分階段改善方案。（圖：黃琤婷提供）

宜蘭縣羅東轉運站啟用後，轉乘便利性持續引發民眾討論。縣議員黃琤婷近日透過實地觀察、街頭訪談及社群平台蒐集大量使用者回饋，發現民眾對轉乘距離、動線設計與配套措施有高度共通的關切，相關問題已影響實際使用意願，縣府有必要系統性檢討。

多數民眾指出，現行轉運站與羅東火車站之間距離較長，須穿越主要幹道，對長者、孕婦、行動不便者、攜帶大型行李及推嬰兒車的家庭而言，通行負擔明顯增加。亦有民眾反映，原本舊址轉乘較為便利，調整後反而增加步行距離與轉乘時間。

在通行環境方面，不少意見提到轉乘沿線鋪面材質不利輪椅與行李箱行進，遇雨易濕滑；另因宜蘭降雨頻繁，步行動線缺乏連續遮雨設施，下雨時候車與轉乘過程明顯不便，影響大眾運輸使用體驗。

縣議員黃琤婷表示，從各方意見可看出，民眾並非反對公共建設，而是期待建設能真正符合使用需求。她強調，轉運站不僅是交通設施，更是每天被不同族群反覆使用的公共空間，規劃應回到「以人為本」的核心。

黃琤婷呼籲縣府，儘速就現況提出短期可改善措施與中長期整體規劃方向，並清楚說明評估時程，讓民眾了解政府如何回應實際使用問題。她也將持續彙整民意，要求相關單位將使用者經驗正式納入後續規劃與修正過程。讓羅東轉運站真正成為「方便、友善、願意使用」的交通樞紐，而不是讓人卻步的轉乘關卡。

針對改善方向，民眾也提出多項具體建議，包括：一、檢討並調整公車與客運上下車點位置，評估是否回到或靠近原火車站周邊，以縮短實際轉乘距離。二、規劃遮雨長廊或連續遮蔽設施，銜接轉運站與火車站，因應宜蘭多雨氣候。三、審慎評估高架通道或地下通行空間的可行性，同時兼顧夜間安全、使用率與後續維護成本。四、改善鋪面與無障礙動線設計，確保輪椅、嬰兒車及行李箱通行順暢。五、強化指標系統與轉乘資訊，降低乘客與司機誤判動線的情形。六、檢視轉運站空間使用效能，結合候車休憩與服務機能，提升整體友善度。