羅東鎮公所115年元旦 「我愛羅東 活力無限」

（記者卓羽榛宜蘭報導）為慶祝建國115年，羅東鎮公所將於1月1日上午7時在鎮公所前舉行「115年羅東鎮元旦升旗典禮暨健走活動」。升旗典禮將由鎮長吳秋齡率領各界人士向國旗致敬，邀請民眾以嶄新的心情迎接新年曙光，漫步羅東街景、享受清新空氣，開啟健康永續的新年度。



今年元旦健走全程約4.4公里，由羅東分局及羅莊、東安、南豪、漢民、北成、國華、維安、仁愛、竹林等九組守望相助隊協助維護沿線安全。健走路線自羅東鎮公所報到(發參加序號單)出發 ->地方税務局羅東分局(序號單蓋參加章) ->羅東高中前人行道(以序號單換發摸彩券)->羅東運動公園(游泳池入口處前人行道--摸彩券上蓋中途點章)->法鼓山蘭陽分院停車場(摸彩券上蓋章换點心)->金門餐廳(摸彩券上蓋章換小毛巾)->公所前(摸彩券上蓋章换宣導品)->中山公園(集滿四個章參加摸彩)。



活動將依健走路線發放限量摸彩券、北成社區客人城製作的客家點心、小毛巾及宣導品，送完為止。當日報到的民眾可於左手蓋章領取限量元旦小物（國旗頭巾），並憑摸彩券蓋章領取客家點心、小毛巾及宣導品。此外，完成全程並集滿4個章者，可參加摸彩活動。在中山公園活動現場也有聖母醫院配合本次活動辦理乳癌、子宮頸癌等宣導攤位及免費篩檢，當天一起來健走護健康。



本次健走活動準備多項精美獎品，包括微型電動二輪車、65吋與50吋液晶電視、6公升除濕機、16吋立扇、腳踏車等豐富大獎。羅東鎮公所誠摯邀請民眾踴躍參與，我愛羅東-活力無限!在新年的第一天一起共同邁步。







