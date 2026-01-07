羅東鎮公所2026馬年紀念紅包 搖搖馬造型萌翻登場

宜蘭縣羅東鎮公所馬年紀念紅包，搖搖馬造型萌翻登場。羅東鎮長吳秋齡主持發表會，現場溫馨歡騰。（圖：羅東鎮公所提供）

迎接二O二六馬年的到來，宜蘭縣羅東鎮公所特別推出以「幸福歡樂都馬在羅東」為主題的馬年紀念紅包。紅包設計充滿童趣，化身為可愛的「搖搖馬」造型，更能組裝成實用的存錢筒，寓意「幸福與歡樂一起存起來」！於今（七）日舉辦發表會由羅東鎮長吳秋齡主持。

搖搖馬紅包登場 幸福歡樂馬上到位。羅東鎮長吳秋齡表示，二O二六年是充滿活力的馬年，鎮公所持續秉持「傳統融合創意」的精神，讓文化傳承與創新設計激盪出更多火花。今年以「搖搖馬」為主題設計的紀念紅包，造型精緻、寓意吉祥有趣，不僅象徵著幸福與歡樂，也讓民眾能在新年期間與家人親子同樂，動手組裝專屬於自己的馬年紅包存錢筒，感受滿滿的年節溫馨。

發表會現場溫馨歡騰，羅東鎮長吳秋齡與鎮立幼兒園小朋友共同組裝大型搖搖馬存錢筒，象徵「幸福滿滿、好運連年」，邀請大家一起為美好新年加分。

羅東鎮公所長期致力於保存與發揚在地文化，並持續融入創意設計，讓羅東鎮成為兼具傳統底蘊與創新活力的幸福城市。活動最新消息請持續關注【羅東鎮觀光發展所FB粉絲專頁https://www.facebook.com/HelloLuodong】

屬馬限定福利開領 限量紀念紅包同步販售。屬馬的朋友有福啦！凡生肖屬馬的民眾，民國七、十九、三十一、四十三、五十五、六十七、七十九、九十一、一O三、1一一五年出生，可於一月十二日星期一至一月十六日星期五上班時間上午九-十二時、下午一-四時，攜帶身分證明文件至羅東鎮觀光發展所免費領取馬年紀念紅包乙份，每人限領一份，送完為止。此外，鎮公所今年也特別開放限量紀念紅包販售，每份新臺幣四十元，將於一月十二日星期一至二月六日星期五上班時間於公所財政課提供購買。