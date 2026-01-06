羅東鎮婦女會寒冬送暖 走入校園頒發獎助學金

羅東鎮婦女會愛心工作隊走入校園，陸續前往公正等六所國中小，將獎助學金送到孩子手中，以實際行動關懷弱勢學童。（羅東鎮婦女會提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

寒冬送暖，愛心不間斷。羅東鎮婦女會愛心工作隊六日走入校園，陸續前往公正國小、竹林國小、北成國小、國華國中、羅東國小及成功國小，親自將獎助學金送到孩子手中，以實際行動關懷弱勢學童，陪伴孩子安心求學、穩定成長。

羅東鎮婦女會理事長黃琤婷表示，教育是翻轉人生的重要力量。婦女會多年來持續在寒冬時節走入校園，就是希望在孩子最需要的時候，提供最實質的支持與溫暖鼓勵，讓孩子能夠無後顧之憂地專心學習，也讓家長多一份安心。

縣議員黃琤婷強調，羅東鎮婦女會將持續凝聚社會善的力量，與學校並肩同行，讓愛心不只是一時的協助，而是長久陪伴孩子成長的後盾，也期盼更多民間團體共同加入，為孩子打造更溫暖、友善的學習環境。

愛心工作隊長吳俐葶表示，此次獎助學金全數來自姐妹們的無私奉獻。她也指出，工作隊中有許多姊妹已長期投入公益服務長達三、四十年，除了寒冬送暖外，平時亦持續進行弱勢家庭訪視與急難救助，希望透過實際行動，讓更多需要幫助的家庭感受到社會的溫暖。