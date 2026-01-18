羅東鎮幼祖孫讀冊成果展

宜蘭縣羅東鎮立幼兒園在東安社區活動中心舉辦「跨世代共融共學～祖孫作伙來讀冊」成果展。羅東鎮長吳秋齡親自出席同樂。（圖：羅東鎮公所提供）

▲宜蘭縣羅東鎮立幼兒園在東安社區活動中心舉辦「跨世代共融共學～祖孫作伙來讀冊」成果展。羅東鎮長吳秋齡親自出席同樂。（圖：羅東鎮公所提供）

為了促進世代交流與深化社區共融，宜蘭縣羅東鎮立幼兒園東安分班於日昨在東安社區活動中心舉辦了「跨世代共融共學～祖孫作伙來讀冊」成果展。此次活動透過一日作息的融入式教學觀摩與成果展示，展現了老幼共學、互相陪伴的溫馨畫面，也體現了老幼共融的深刻意義。羅東鎮長吳秋齡親自出席。

廣告 廣告

活動以「幼兒主導、長者共學」為核心理念，依循幼兒園的一日作息進行教學觀摩。活動首先由充滿活力的大肌肉活動時間揭開序幕，幼兒與長者共同參與廣場舞律動，隨著音樂的節拍，彼此的距離在歡笑中不斷拉近，讓不同世代隔閡逐漸消融。

羅東鎮長吳秋齡表示：跨世代共融共學不僅讓幼兒在真實互動中學習表達與關懷，也讓社區長者感受到被陪伴、被需要的溫暖。透過學校與社區的合作，讓教育不僅發生在教室，還延伸至生活中，這種共融的氛圍不僅增進了社區的凝聚力，也讓每位參與者都能在互動中獲得成長與啟發」。未來，會與幼兒園團隊將持續結合社區資源，推動多元共學活動，打造友善、共融的學習環境，讓幼兒、家庭與社區共同成長，進一步深化老幼共融的實踐，在交流中找到屬於自己的位置。

「QQ饅頭製作」的主題活動，更是讓幼兒化身為小小老師，親自示範並引導長者操作。在這個過程中，幼兒展現了自信與學習成果，而長者也感受到了教與學角色轉換的樂趣，這不僅是知識的傳遞，更是情感的交流，讓老幼之間的連結愈加緊密。在等待饅頭蒸熟的時光裡，幼兒帶領長者進入教室的各個學習角落，體驗幼兒日常的學習方式，讓長者感受到年輕一代的活力與創意。

老幼共同品嚐親手製作的饅頭，分享著製作過程中的心情與感受，促進了情感交流與世代理解，讓每一個瞬間都充滿了溫暖。活動的最後，還安排了老幼共餐，共享幼兒園精心準備的營養餐點。這一刻，陪伴的溫暖延續到了生活中最親密的時刻，讓每個人都感受到彼此的關懷與支持。

活動中還同步展出老幼共學的作品，內容涵蓋手作料理與創意DIY作品，如黑糖饅頭、廣式月餅、小麵包、糯米糰子，以及毛巾熊寶寶、粉蠟筆貓頭鷹、童玩沙包、手機吊繩與創意捲紙相框等，這些作品不僅展示了老幼合作的成果，也象徵著不同世代的智慧與創造力的結合。