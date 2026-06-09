羅東鎮立圖書館推出 閱讀三重奏─啟動閱讀行動力

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羅東鎮立圖書館將於六月十六日至八月三十日推出「閱讀三重奏─啟動閱讀行動力」系列活動，邀請青年學子參與有趣的閱讀冒險，讓閱讀成為你我暑假生活中最精彩的樂章。（羅東鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為培養學童良好閱讀習慣，提升閱讀素養與自主學習能力，羅東鎮立圖書館將於六月十六日至八月三十日推出「閱讀三重奏─啟動閱讀行動力」系列活動，內容豐富多元有趣，結合閱讀競賽、創作分享及閱讀任務挑戰，邀請青年學子參與有趣的閱讀冒險，讓閱讀成為你我暑假生活中最精彩的樂章。

第一重奏「讀冊王．鬥陣選」閱讀王選拔活動，鼓勵鎮內國小學童踴躍借閱圖書，於活動期間累積借閱冊數評選出金牌、銀牌、銅牌及鐵牌閱讀王共三十名，頒發三百元至一千元不等獎勵金；另每借閱十冊可累積一點，凡集滿十點、二十點可兌領限量獎品乙份。

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第二重奏「悅讀畫布＆寫作」活動，依據學童年齡規劃繪畫或文字分享閱讀心得，每篇作品可獲得三點，可核併借閱冊數累積點數兌換精美獎勵品。

最受大小學童喜愛的第三重奏「閱讀BINGO大挑戰」再度登場，歡迎三至十五歲學童前來接受閱讀任務挑戰，解鎖任務卡題目並集滿四條連線，即可獲得一次扭蛋抽獎機會，透過多元有趣的閱讀挑戰，引導孩子接觸不同類型書籍，培養閱讀興趣與閱讀習慣。