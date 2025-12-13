羅東鎮立圖書館聖誕節暨「閱讀王選拔」頒獎典禮活動

宜蘭縣羅東鎮立圖書館三樓階梯室舉行閱讀王選拔頒獎典禮，羅東鎮長吳秋齡致贈獎狀及禮券予以鼓勵表揚。（羅東鎮公所提供）

▲宜蘭縣羅東鎮立圖書館三樓階梯室舉行閱讀王選拔頒獎典禮，羅東鎮長吳秋齡致贈獎狀及禮券予以鼓勵表揚。（羅東鎮公所提供）

宜蘭縣羅東鎮立圖書館也是科永館於暑假期間推出「書香挑戰~相招來看冊!」系列活動，依據國小以下讀者借閱冊數數量高低選出，閱讀王金牌三名各一千元、閱讀銀牌六名各七OO元、閱讀銅牌九名各五00元及閱讀鐵牌十二名各三OO元,共計選出三十名優勝者，於今（十三）日上午十時在鎮立圖書館三樓階梯室舉行閱讀王選拔頒獎典禮，羅東鎮長吳秋齡致贈獎狀及禮券予以鼓勵表揚。

鎮長吳秋齡表示，她十分重視親子教育，期盼藉由聖誕系列活動增進親子間情感，不僅傳遞節日祝福，也為忙碌的家長與孩子留下珍貴、美好的共同記憶，一起打造書香滿溢、幸福共享的羅東。

為迎接即將到來的聖誕佳節，羅東鎮立圖書館推出「冬日故事屋‧幸福過聖誕」系列活動，邀請鎮民在冬日時光走進圖書館，享受閱讀與親子共樂的溫馨時刻。於十二月十三日、十四日下午一時三十分及廿一日上午九時三十分規劃三場「歡樂聖誕・親子電影院」活動，每場次將抽出五份聖誕好禮，觀賞電影報名請上圖書館粉絲團每場次八十名；聖誕閱讀樂~國中以下學童只要於十二月二日至廿四日期間借閱滿五十本書籍，即有機會獲得價值一00元聖誕閱讀樂禮卷共計二十份，羅東鎮立圖書館於十二月廿六日公開抽出得獎者，並公佈於羅東鎮立圖書館粉絲團。

聖誕節是分享與關愛的時刻，科永圖書館大廳聖誕節慶氛圍裝置等你來拍照打卡‧小禮帶回家，12/13-12/24止於科永館大廳拍照聖誕照片及標註一位好友留下「我在羅東李科永圖書館拍照中～拍照送禮物，快來一起玩！」並上傳至羅東鎮立圖書館粉絲團，確認後可換取，每人限領一份。