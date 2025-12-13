羅東鎮立圖書館聖誕節暨「閱讀王選拔」頒獎

羅東鎮立圖書館於暑假期間推出「書香挑戰～相招來看冊」活動，閱讀王出爐，鎮長吳秋齡頒贈獎狀及禮券予以鼓勵表揚。（羅東鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

羅東鎮立圖書館於暑假期間推出「書香挑戰～相招來看冊」系列活動，依據國小以下讀者借閱冊數數量高低選出，閱讀王金牌三名（一千元）、閱讀銀牌六名（七百元）、閱讀銅牌九名（五百元）及閱讀鐵牌十二名（三百元），共計選出三十名優勝者，十三日於圖書館舉行閱讀王選拔頒獎典禮，致贈獎狀及禮券予以鼓勵表揚。

為迎接即將到來的聖誕佳節，羅東鎮立圖書館推出「冬日故事屋．幸福過聖誕」系列活動，邀請鎮民在冬日時光走進圖書館，享受閱讀與親子共樂的溫馨時刻。於十二月十三、十四日下午一時三十分及二十一日上午九時三十分規劃三場「歡樂聖誕．親子電影院」活動，每場次將抽出五份聖誕好禮，觀賞電影報名請上圖書館粉絲團每場次八十名；聖誕閱讀樂～國中以下學童只要於十二月二日至二十四日期間借閱滿五十本書籍，即有機會獲得價值一百元聖誕閱讀樂禮卷共計二十份，圖書館於將二十六日公開抽出得獎者，並公佈於羅東鎮立圖書館粉絲團。

聖誕節是分享與關愛的時刻，科永圖書館大廳聖誕節慶氛圍裝置等你來拍照打卡．小禮帶回家，十二月十三日至二十四日止於科永館大廳拍照聖誕照片及標註一位好友留下「我在羅東李科永圖書館拍照中～拍照送禮物，快來一起玩！」並上傳至羅東鎮立圖書館粉絲團，確認後可換取（每人限領一份）。