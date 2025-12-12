羅東鎮立幼兒園旗艦盛會 金色童年１７日登場

羅東鎮立幼兒園年度旗艦盛會，今年金色童年活動將於十七日在鎮立展演廳隆重登場。（羅東鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

羅東鎮立幼兒園年度旗艦盛會，「二０二五金色童年」展演活動將於十二月十七日下午三時起在羅東鎮展演廳隆重登場。

展演活動將由羅東鎮立幼兒園中班及大班近三百位幼兒共同演出～扇花花開、小新主題日之幼兒版我最強等十一支舞曲。小小舞者們盛裝打扮、踩著可愛的步伐登場，正式為活動揭開序幕。

從最初的生澀練習到如今自信滿滿的小小舞者，個個如同小太陽般閃耀，散發著暖洋洋的光芒，充滿希望。在老師的細心指導下，幼兒們將律動、舞蹈和協同合作的學習融入表演中，不僅展現了出色的肢體協調能力，還在舞蹈練習過程中學習了互相支持與彼此鼓勵，進一步提升了社交技能和情感智力。

每一次的旋轉、每一個燦爛的笑容，孩子們在舞台上如星星般閃耀，散發著純真的光芒。小舞者們不僅展現出卓越的藝術表現力，更以靈活的肢體動作，讓整個表演充滿活力與朝氣，真是藝術與體能的完美結合！

鎮長吳秋齡表示，金色童年活動並非僅僅是一場舞蹈演出，而是透過活動，讓我們見證到小朋友們在過程中所展現的堅持、努力與成長。看到小朋友們在舞台上從容閃亮、勇敢自信的演出，就是最珍貴的學習成就。