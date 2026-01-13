羅東鎮立幼兒園 祖孫作伙來讀冊成果展

羅東鎮立幼兒園東安分班在東安社區活動中心舉辦「跨世代共融共學～祖孫作伙來讀冊」成果展。（羅東鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為了促進世代交流與深化社區共融，羅東鎮立幼兒園東安分班十三日在東安社區活動中心舉辦了「跨世代共融共學～祖孫作伙來讀冊」成果展。此次活動透過一日作息的融入式教學觀摩與成果展示，展現了老幼共學、互相陪伴的溫馨畫面，也體現了老幼共融的深刻意義。

活動以「幼兒主導、長者共學」為核心理念，依循幼兒園的一日作息進行教學觀摩。活動首先由充滿活力的大肌肉活動時間揭開序幕，幼兒與長者共同參與廣場舞律動，隨著音樂的節拍，彼此的距離在歡笑中不斷拉近，讓不同世代之間的隔閡逐漸消融。

「QQ饅頭製作」的主題活動，更是讓幼兒化身為小小老師，親自示範並引導長者操作。老幼共同品嚐親手製作的饅頭，分享著製作過程中的心情與感受，促進了情感交流與世代理解，讓每一個瞬間都充滿了溫暖。活動的最後，還安排了老幼共餐，共享幼兒園精心準備的營養餐點。這一刻，陪伴的溫暖延續到了生活中最親密的時刻，讓每個人都感受到彼此的關懷與支持。