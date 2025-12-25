羅東鎮立羽球館二度成功啟動生命之鏈 119派遣員線上指導再創生命奇蹟

小隊長林政緯(左)及張明安(右) 。（圖：宜蘭縣消防局提供）

繼日前羅東鎮立羽球館發生休假消防同仁與現場護理師合力搶救民眾成功的感人事蹟後，十二月廿四日平安夜，該場館再度傳來好消息。在消防局一一九救災救護指揮中心派遣員電話指導下，現場運動民眾於救護人員抵達前成功實施心肺復甦術CPR與自動體外心臟電擊去顫器AED，讓一名倒地男性球友當場恢復生命徵象，再次展現「生命之鏈」即早啟動的重要性!

消防局指出，此次成功案例再次證明，當民眾具備基本急救知識，並在一一九派遣員的專業引導下，即可在關鍵黃金時間內啟動生命之鏈，大幅提升患者存活機率。這不僅是一次成功的救護案件，更是消防局多年來推動CPR與AED普及教育的重要成果。

消防局也呼籲，急救並非專業人員的專利，人人都可能成為關鍵時刻的第一位救命者，為提升宜蘭縣民眾學習心肺復甦術CPR+AED之便利性，於宜蘭、員山、三星、礁溪、羅東、五結、冬山、蘇澳及南澳消防分隊設置「CPR+AED學習站」，歡迎民眾預約前往學習CPR+AED急救技能。

十二月廿四日下午五時許，消防局一一九接獲民眾報案，指稱羅東鎮體育館內一名約六十歲男性球友突然倒臥球場，無呼吸心跳。救災救護指揮中心隨即派遣羅東分隊人車前往，同時啟動電話急救指導DACPR機制。此次案件由一一九派遣員張明安接獲報案，憑藉專業判斷，迅速辨識患者疑似出現瀕死式呼吸，立即線上指導報案民眾實施CPR，同時開啟電話擴音請一旁小隊長林政緯協助，指導現場民眾以正確、迅速方式操作場館內AED實施電擊，隨後持續進行胸外按壓，患者在救護車抵達現場前已恢復生命徵象，隨即由羅東分隊救護人員接手給予後續處置，並送往羅東聖母醫院進一步治療。

巧合的是，日前於同一羽球館休假期間成功搶救民眾的羅東分隊隊員林君軒，此次則是以出勤救護人員身分參與救援，抵達現場時患者已在民眾與一一九派遣員的努力下成功復甦，再次展現因民眾即時伸出援手，在救護人員到場前即時搶救生命的成果。

一一九派遣員張明安表示，身為一一九執勤員，我們肩負迅速辨識患者狀況，並即時指導民眾進行急救的責任。此次案件的成功，關鍵在於民眾與一一九執勤員的密切合作。在救護人員抵達現場之前，患者的生命安全掌握在周遭民眾手中，因此，學習基本的急救知識至關重要!

派遣員林政緯也分享：此案從報案人描述「呼吸很奇怪」開始，明安就高度警覺可能是瀕死式呼吸，立即指導現場民眾CPR同時報案民眾表示已請旁人取得該場所AED，接著我就在旁協助張員指導民眾如何快速、正確的操作AED，讓AED第一時間進行評估並在民眾的操作下進行電擊，接著繼續按壓CPR，而後順利的讓該民眾於現場恢復自主呼吸，並由抵達之救護人員接手照護並送醫治療。這對我們來說是很寶貴的經驗，也是消防局推動CPR普及化的成果，沒有現場民眾的配合單憑我們是無法做到的，能及早啟動生命之鏈就能讓患者越有機會存活下來。