羅東鎮純精路口改善 公路局：已作出二方案地方政府遲遲未回復
記者林坤瑋／宜蘭報導
宜蘭縣議員黃琤婷七日在交通處單位質詢時指出，羅東純精路改善卡關三年，她建議縣府拿出數據說服中央。公路局八日回應說，純精路分隔島上現有路燈、號誌、茄冬及樟樹等大喬木需辦理移植，屬地方權責。經公路局多次協調，並研討之二方案，但地方政府尚回復。
公路局指出，羅東鎮純精路─民權路口、純精路─中山路口及純精路─維揚路口三處路口，規劃交通改善措施，前已由公路局協助進行轉向交通量調查，並已完成號誌路口優化工作，另如增設左轉專用道，涉及純精路分隔島上現有路燈、號誌、茄冬及樟樹等大喬木共六十六株，樹齡均逾三十年，樹徑約三十至四十公分不等，需辦理移植。依據《公路附屬設施設置管理要點》規定，位於市區道路範圍內之植栽維護，屬地方政府權責。
公路局於今年四月二十四日召開協調會，會議結論：請宜蘭縣政府及羅東鎮公所於文到一個月內，依會中研討之二方案，函復公路局以利核列後續整體工程改善經費。
其方案一：由公路局東分局委託縣府代辦，包含設計、發包及施工，經費由本局東分局支應；方案二：比照前案復興路口改善模式，由東工分局辦理設計、發包及施工，樹木由縣府辦理移植。惟縣府仍未函復擇其中一方案，且亦未提供概估辦理樹木移植所需期程及概估經費（經費由公路局負擔）。
其他人也在看
全國蜂蜜廚神大對決 蜜見鱸語、焦香蜜心透抽奪冠
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府農業局輔導蘆洲青農陳柏承辦理全國最大的蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2互傳媒 ・ 9 小時前
桃園宗教文化與體育共榮「雙媽會」應援樂天奪冠成焦點
樂天桃猿隊勇奪 2025 年中華職棒總冠軍，拿下隊史第8座總冠軍、也是球團自樂天接手後的第一座冠軍。今(8)日上午，桃園市政府體育局長許彥輝、民政局副局長藍品畯，陪同樂天桃猿領隊牧野幸輝偕同前往桃園慈護宮向媽祖還願並報告奪冠佳績，感謝媽祖一路庇佑。 民政局表示，台灣大賽不僅是職棒比賽，桃園電子報 ・ 13 小時前
新北爭取淡江大橋跨年煙火 交部不建議
新北市政府規畫淡江大橋通車後，將在橋面放跨年煙火，媲美雪梨港灣大橋跨年煙火。市長侯友宜表示，還在跟交通部溝通，還沒達成協...聯合新聞網 ・ 21 小時前
馬祖語國家語言生活節 讓民眾在生活中說馬祖語
（中央社記者潘欣彤連江縣8日電）第2屆馬祖語國家語言生活節，今明2天於南竿鄉舉辦，主辦單位表示，今年概念為「國家語言大繞境」，除讓不同語言有交流機會，更盼讓民眾在生活中自然開口說馬祖語。中央社 ・ 10 小時前
丹麥擬禁15歲以下兒童使用社群平台 澳洲自12月10日起違規恐遭罰10億元
丹麥政府宣布，將推動立法禁止15歲以下兒童使用特定社群媒體平台，成為歐盟中首批設定「社群使用年齡下限」的國家之一。這項政策獲得國會多數政黨支持，被視為丹麥在兒少數位保護上的重大轉折點。丹麥數位化部在聲明中指出：「作為歐盟中最早行動的國家之一，丹麥正邁出劃時代的一步，為社群媒體設立年齡限制，目的在於保護孩子與青少年的數位安全。」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
台日韓交流賽》陽柏翔返鄉秀腳程跑出內野安 樂天金鷲開功課要他多盜壘
桃園亞洲職棒交流賽，日職樂天金鷲首戰以1：1戰和韓職KT巫師，唯一登場的台將代表陽柏翔，在6局上靠腳程跑出1支內野安打，這也是他進入職棒後首度在台灣敲安，但對於整體表現他不是太滿意，「很久沒在台灣比賽，太想表現所以身體有點僵硬，沒辦法打出好的球，希望今天有漂亮安打。」陽柏翔昨役前2打席先是擊出投手滾地球和游擊高飛球出局，第3打席在6局上無人出局，一、二壘有人時上場，面對擁有152公里火球的KT巫師牛棚左投全庸柱，敲出內野正面滾地球，不過仍全力衝刺跑上一壘，用快腿拚出內野安打，延續無人出局、滿壘的攻勢，可惜最後樂天金鷲「中計」，這個半局抱蛋而歸。8局上陽柏翔輪到關鍵時機的打擊機會，平手的情況下，1出局、二壘有人，可惜擊出三壘界外飛球出局，未能在家鄉成為致勝功臣，總計此役4打數1安打。唯一安打是靠著速度拚上壘，陽柏翔展現他的腳程優勢，不過謙虛地說，希望未來能朝打、跑、守三拍子邁進，雖然球團這邊希望他能多盜壘，但自己現在並非隊上最具破壞性的球員，「小深田大翔比較快，差在抓投手節奏，我腳程是蠻快的，但抓投手的節奏不太好。」20歲的陽柏翔高一就赴日留學，睽違多年再度在台灣出賽，他透露家人這幾天有麗台運動報 ・ 13 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前