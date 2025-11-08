羅東鎮純精路口改善 公路局：已作出二方案地方政府遲遲未回復

羅東純精路改善卡關三年，公路局回應，純精路分隔島上現有路燈、號誌、茄冬及樟樹等大喬木需辦理移植，屬地方權責。經公路局多次協調，並研討之二方案，但地方政府仍未回復。（黃琤婷提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣議員黃琤婷七日在交通處單位質詢時指出，羅東純精路改善卡關三年，她建議縣府拿出數據說服中央。公路局八日回應說，純精路分隔島上現有路燈、號誌、茄冬及樟樹等大喬木需辦理移植，屬地方權責。經公路局多次協調，並研討之二方案，但地方政府尚回復。

公路局指出，羅東鎮純精路─民權路口、純精路─中山路口及純精路─維揚路口三處路口，規劃交通改善措施，前已由公路局協助進行轉向交通量調查，並已完成號誌路口優化工作，另如增設左轉專用道，涉及純精路分隔島上現有路燈、號誌、茄冬及樟樹等大喬木共六十六株，樹齡均逾三十年，樹徑約三十至四十公分不等，需辦理移植。依據《公路附屬設施設置管理要點》規定，位於市區道路範圍內之植栽維護，屬地方政府權責。

公路局於今年四月二十四日召開協調會，會議結論：請宜蘭縣政府及羅東鎮公所於文到一個月內，依會中研討之二方案，函復公路局以利核列後續整體工程改善經費。

其方案一：由公路局東分局委託縣府代辦，包含設計、發包及施工，經費由本局東分局支應；方案二：比照前案復興路口改善模式，由東工分局辦理設計、發包及施工，樹木由縣府辦理移植。惟縣府仍未函復擇其中一方案，且亦未提供概估辦理樹木移植所需期程及概估經費（經費由公路局負擔）。