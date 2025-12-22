羅東鎮迎建國115年元旦「我愛羅東活力無限」升旗健走登場

羅東升旗典禮健走還能抽好禮。（羅東鎮公所提供）

記者張正量／宜蘭報導

為迎接建國一一五年，羅東鎮公所將於明年一月一日上午七時在鎮公所前舉辦「羅東鎮元旦升旗典禮暨健走活動」。活動由鎮長吳秋齡率領各界人士向國旗致敬，邀請民眾以嶄新心情迎接新年，漫步街景、啟動健康新生活。

元旦健走全程約四點四公里，自羅東鎮公所出發，途經地方稅務局羅東分局、羅東高中、羅東運動公園、法鼓山蘭陽分院、金門餐廳，最後返回公所並至中山公園完成摸彩。活動沿線由羅東分局及九組守望相助隊協助維護安全。

廣告 廣告

活動將依路線發放限量摸彩券、北成社區製作的客家點心、小毛巾及宣導品，送完為止。完成報到者可領取限量國旗頭巾，集滿章數即可參加摸彩。現場並結合聖母醫院設置健康宣導及免費乳癌、子宮頸癌篩檢攤位。

為承鼓勵大家一起早起走出健現，活動還有摸彩包括有微型電動二輪車、六十五吋與五吋液晶電視、除濕機、立扇及腳踏車等多項大獎。羅東鎮公所邀請民眾踴躍參與，在新年第一天一起「我愛羅東‧活力無限」。