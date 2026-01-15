羅東鎮長選情升溫 藍綠五五波

國民黨籍宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡將卸任，民進黨已提名前宜蘭縣副縣長黃適超參選，國民黨縣議員陳鴻禧（前左二）鴨子滑水，盼爭取代表藍營一戰守住藍天版圖。（吳佩蓉攝）

國民黨籍宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡將卸任，民進黨已提名前宜蘭縣副縣長黃適超參選，國民黨縣議員陳鴻禧鴨子滑水，盼爭取代表藍營一戰守住藍天版圖，地方人士評估，雖然國民黨還未確定人選，讓黃適超搶得先機勝選機會升高，不過，陳鴻禧深耕地方多年，目前選情看起來呈現「五五波」拉鋸局面。

黃適超本屆鎮長選舉，拿下1萬5722票、48.78％得票率，敗給吳秋齡的1萬6506票、51.22％得票率，綠營人士認為，黃適超僅以784票惜敗吳秋齡，這4年來持續在羅東蹲點經營基層，雖然黃適超屢被攻擊「不是在地人」，但羅東人口結構已改變，來自五結鄉、冬山鄉的新住民大幅增加，選民支持意向不再只看「是不是羅東人」。

綠營人士分析，國民黨議員黃琤婷從蘇澳鎮轉戰羅東當選，顯示區域出身對選情影響已明顯下降，陳鴻禧曾在黨內鎮長初選輸給吳秋齡，2人存在瑜亮情結，今年選舉多少恐怕還是會影響陳的選情。

黃適超選戰主打視野與規畫，認為羅東應該是更具商業動能的城市，但現況卻落後宜蘭市與礁溪。他點出中山公園老舊安全、長期交通問題等結構性困境，強調若當選，將以整體規畫為羅東找回競爭力。

陳鴻禧表示，他贏在1％的在地優勢，在羅東經營27年，歷任2屆鎮代、5屆議員，對地方人情與需求瞭若指掌，從政以來沒有負面新聞，做事不分藍綠只問對錯。

黃琤婷認為，陳鴻禧深耕地方多年，熟悉羅東各項工程與巷弄脈絡，陳鴻禧、吳秋齡2人關係良好，若陳順利接下吳的棒子，有助延續既有政策與行政體系。

黃琤婷直言，黃適超在副縣長任內對羅東實際貢獻有限，仍有不少人認為是「五結人來選羅東」，對羅東熟悉度與連結性不足，將成為選戰破口。