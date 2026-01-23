羅東鎮除舊佈新總動員 駿馬迎春過好年

羅東鎮長兼環保志工中隊長吳秋齡發動鎮內各里小隊志工舉行年終大掃除，邀鎮民捲起袖子動起來將居家及週邊環境打掃乾淨除舊佈新。（羅東鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

蛇年將屆馬年將至，除舊佈新年終大掃除又來到，羅東鎮二十三日由鎮長兼環保志工中隊長吳秋齡發動鎮內各里小隊志工舉行年終大掃除誓師及掃街活動，邀鎮民捲起袖子動起來將居家及週邊環境打掃乾淨除舊佈新，用全新的氣象與心情一起迎接馬年新氣象。

吳秋齡提醒鄉親注意，羅東鎮一一五年春節垃圾清運與往年有所變動，春節期間為體恤清潔隊員的辛勞，大年初一至初五共五天各區夜間沿線停收垃圾，也為減輕家戶垃圾堆積的壓力於二月十九日與二十日兩天請隊員出勤加班於白天十個專區定時定點收運垃圾與資源回收物，小年夜、除夕與初六清潔隊自上午十時加班按夜間路線沿線收運垃圾，請鄉親全員動起來做伙大掃除，迎接新年的到來，春節期間只要分類之回收物與廚餘都會收運。

吳秋齡也提醒鄉親在積極除舊佈新時，要把握自一月二十六日開始至三十日的免收費清運巨大家具登記，一旦受理家戶與大樓統一登記完成，即可將巨大家具搬出，因免費清運登記量非常的龐大（五天登記常達千件以上）按登記順序派清潔隊專車前往清運，請耐心等候。