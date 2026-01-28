羅東鎮２／５、６日辦賀歲春聯暨名家揮毫贈春聯

羅東鎮將於二月五、六日在鎮公所大門口辦理「二０二六駿馬迎春喜臨門」賀歲春聯暨名家揮毫贈春聯活動，歡迎鎮民踴躍索取。（羅東鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

春意滿盈，新的一年悄然展開，羅東鎮一一五年春聯主題為「駿馬迎春」，由鎮長吳秋齡親自提詞，獻上最真摯的新年祝賀，寓意在新的一年裡，像駿馬般精神抖擻、勇往直前，迎接充滿希望的新春，並祝福事業奔馳向前、運勢興旺、萬事順遂！

羅東鎮將於二月五、六日上午九時至十二時，在鎮公所大門口辦理為期兩天的「二０二六駿馬迎春喜臨門！」羅東鎮賀歲春聯暨名家揮毫贈春聯活動，特別邀請「宜蘭縣金同春書會」書法家蒞臨現場揮毫，歡迎鎮民踴躍索取，一起感受熱鬧歡騰的年節氛圍，迎接嶄新的一年！

「賀歲春聯暨名家揮毫贈春聯」活動是羅東鎮公所重要的新春系列活動，當天活動現場將備有大小斗方、寬細四言條、七言聯等各式尺寸春聯紅紙，提供民眾免費索取（領完為止），讓鎮民可以近距離欣賞書法家臨場親筆揮毫，感受濃厚的新春氣息。二十八日記者會現場由吳秋齡及現場貴賓寫下「駿」、「馬」、「迎」、「春」、「喜」、「臨」、「門」共七字，透過揮毫延續傳統書法文化，也為新的一年帶來滿滿的祝福。

今年家戶春聯特邀一一四年全國語文競賽寫字組特優以及第二十屆國中小學書法比賽國中組「第一名」賴可兒同學揮毫「駿馬迎春」四字，由公所製作成馬年春聯，公所已陸續分送至全鎮二萬八千餘家戶。