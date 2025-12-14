羅東鎮114年耶誕舞會 16團隊403人參與

宜蘭縣羅東鎮耶誕舞會，羅東鎮長吳秋齡與參加競技團隊共享寒冬中舞會的熱鬧與歡樂。（圖：羅東鎮公所提供）

宜蘭縣羅東鎮公所於十三日晚上七時在羅東鎮東光國中體育館舉辦「羅東鎮一一四年耶誕舞會」，共有十六個團隊，四O三人參與。今年活動勇於創新，上半場首次辦理成果表演賽，提供場地與機會給各個不同團隊同場競技，共有十一隊報名參與，依曲目分為六個場次，評分方式除了評審打分，還有部分觀眾投票分數，希望所有參加的民眾都能享受到寒冬中舞會的熱鬧與歡樂。

舞蹈不但能訓練身心協調，以舞會的形式辦理也能促進健康與人際互動。羅東鎮長吳秋齡表示：希望透過此次耶誕舞會，讓民眾用最輕鬆的方式接觸舞蹈，並藉由舞會活動凝聚情感、促進社區的友善與活力。

活動下半場是舞蹈交流，現場將播放多首單人、雙人舞曲，活動邀請有多位專業舞蹈老師參與指導，無論單人或雙人舞者，都能在活動中找到適合自己的節奏與樂趣。

參與活動的團隊不分寒暑，自主練習，在羅東鎮全民運動會的開場表演或是羅東藝穗節的踩街活動均能自信演出，為活動增添光彩與歡樂，尤其羅東藝穗節的表演服裝還是成員們利用空閒時間手工製作的，更顯巧思。耶誕舞會雖然沒有統一的著裝要求，但是許多團隊依然用心地自行準備裝扮，每年都有閃閃發亮的新飾品妝點，襯托得池中舞者更加熠熠生輝，健康、自信、美麗是每一位舞者散發出的光彩。