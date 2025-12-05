羅東鐵路以東公園用地將建地下停車場 林茂盛：有效紓解停車壓力 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

羅東轉運站啟用後，停車場機車使用率高，尖峰時段停車空間更有滿場情形。宜蘭縣政府今（5）日表示，除羅東轉運站停車需求外，該區商業發展仍有賴提供充足的停車空間，以吸引商業模式進駐並滿足民眾停車需求，爰實有規劃開闢地下停車場之必要。宜蘭代理縣長林茂盛日前前往現勘，並指出將辦理「羅東鐵路以東細部計畫公園用地規劃地下停車場」計畫，規劃將公園用地變更產業用地，並興建地下停車場以紓解未來羅東轉運站停車壓力。

廣告 廣告

「計畫預定於115至116年辦理規劃設計，並於116年爭取經費後，預計於116年底辦理工程施作，總工程經費預計約5億元。」林茂盛指出，縣府刻正辦理「羅東都市計畫公共設施保留地專案通盤檢討案」，預計將原有公園用地變更為產業專用區、綠地及公園用地。本案擬利用公園用地約4100平方公尺，規劃興建地下2層停車場，預估可提供130席汽車及700席機車停車空間。

「本計畫預期除可有效紓解羅東轉運站現有停車壓力。」林茂盛強調，將整合周邊停車設施，以因應未來該區都市發展所衍生之停車需求，期透過完善交通及停車服務品質，帶動地方商業成長及促進都市發展。

「她會持續關注進度，督促縣府確實落實規劃，讓羅東的交通環境更加便利、安全。」宜蘭縣議員呂惠卿也說，羅東轉運站地下停車場停放率偏高，尖峰時段經常出現不敷使用的情況。縣府已規劃將轉運站東側原有公共設施保留地，變更為產業專用區、綠地及公園用地，未來公園用地之下方將近約1200坪將興建地下2層停車場，預估可提供130席汽車及700席機車停車空間。

照片來源：宜蘭縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台東縣府重申農業整坡原則 籲業者依法依規辦理

吳萬德出席鶺櫓棧部落聚會所動土 族人長年期盼感謝原民會支持

【文章轉載請註明出處】