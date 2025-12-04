羅東鐵路以東細部計畫公園用地規劃興建地下停車場。宜蘭縣代理縣長林茂盛親自出席。（宜蘭縣府提供）

▲羅東鐵路以東細部計畫公園用地規劃興建地下停車場。宜蘭縣代理縣長林茂盛親自出席。（宜蘭縣府提供）

宜蘭縣羅東轉運站已於一一三年九月六日啟用，現況停車場機車使用率高，於尖峰時段更有停車空間滿場之情形。除羅東轉運站停車需求外，該區商業發展仍有賴提供充足之停車空間，以吸引商業模式進駐並滿足民眾停車需求，爰實有規劃開闢地下停車場之必要。代理縣長林茂盛於今（ 四）日親自出席，副議長陳漢鍾、縣議員陳鴻禧、縣議員呂惠卿共同參與。

廣告 廣告

此計畫預期除可有效紓解羅東轉運站現有停車壓力外，並將整合周邊停車設施，以因應未來該區都市發展所衍生之停車需求，期透過完善交通及停車服務品質，帶動地方商業成長及促進都市發展。

縣府刻正辦理「羅東都市計畫公共設施保留地專案通盤檢討案」，預計將原有公園用地變更為產業專用區、綠地及公園用地。該案擬利用公園用地約四一00平方公尺規劃興建地下二層停車場，預估可提供一三0席汽車及七00席機車停車空間。計畫預定於一一五-一一六年辦理規劃設計，並於一一六年年取經費後，預計於一一六年底辦理工程施作，總工程經費預計約五億元。