羅東鐵路高架化綜合規劃送交政院 宜縣府懇請加速核定

▲宜蘭羅東鐵路高架化綜合規劃交通部送交行政院，宜縣府懇請行政院加速核定目標一二四年順利通車。（記者董秀雲攝）

交通部今(十八)日將「宜蘭羅東鐵路高架化綜合規劃」送交行政院審議，宜蘭縣政府感謝交通部與相關單位長期協助推動，並懇請行政院加速核定，力拚一二四年順利通車。縣府也再次爭取將地方配合款由原約一O五點九四億元調降至五十七點四九億元，以減輕財政負擔，加速改善平交道交通安全、紓解瓶頸並促進地方發展。

考量縣民殷切期盼鐵路高架儘速核定興建，縣府建請行政院加速核定程序，並衡酌縣府財政能力，減輕宜蘭縣沉重的財政負擔，順利推動宜蘭鐵路高架化，如期一二四年通車。

為消除現有九處鐵路平交道，改善交通瓶頸與安全事故，縫合鐵路兩側土地整體規劃，帶動地方產業發展，自一O九年十月廿六日行政院核定「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」可行性研究報告，並由交通部續行辦理綜合規劃。案經交通部鐵道局完成綜合規劃及環評相關作業，業依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」於一一四年十月九日完成交通部審查及報告書修正作業，已於一一四年十一月十八日陳報至行政院審議。

此計畫總經費約五0一點五四億元，為減免地方分攤經費數額，縣府分別於一一三年五月二日函請交通部鐵道局陳報行政院，以專案協商方式辦理。同時為後續行政院專案會議協商，縣府再於一一四年十一月十八日函請交通部陳報行政院爭取地方配合款約一O五點九四億元下修至約五十七點四九億元，包括中央補助非自償經費維持百分之八十六、免除用地取得約廿五點九四億元及基地費用約六點九一億元，至自償性經費約十五點六0億元俟高架完工後再逐年還款中央，紓解宜蘭縣財政壓力，不致影響其他縣政推動。