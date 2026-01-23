羅東除舊佈新總動員 駿馬迎春過好年

宜蘭縣羅東鎮除舊佈新總動員，羅東鎮長吳秋齡出席發動，舉行年終大掃除誓師及掃街活動，駿馬迎春過好年！（圖：羅東鎮公所提供）

馬年將至，除舊佈新年終大掃除又來到，宜蘭縣羅東鎮於今（廿三）日由羅東鎮長吳秋齡以環保志工中隊長發動鎮內各里小隊志工在羅東鎮公所前廣場舉行年終大掃除誓師及掃街活動，邀鎮民捲起袖子動起來將居家及週邊環境打掃乾淨除舊佈新，用全新的氣象與心情一起迎接馬年新氣象。

鎮長吳秋齡提醒鄉親注意，羅東鎮一一五年春節垃圾清運與往年有所變動，春節期間為體恤清潔隊員的辛勞，大年初一至初五日各區夜間沿線停收垃圾，也為減輕家戶垃圾堆積的壓力於二月十九日與二十日兩天，農曆初三、初四請隊員出勤加班於白天十個專區定時定點收運垃圾與資源回收物，小年夜、除夕與初六清潔隊自早上十點加班按夜間路線沿線收運垃圾，請鄉親全員動起來做伙大掃除，迎接新年的到來，春節期間只要分類之回收物與廚餘都會收運。因家戶大掃除與春節團圓，春節前後垃圾量與回收物產出皆會爆量，垃圾車與資源回收車收運時間誤點難以正確掌握請鄉親能多體諒，仔細聆聽垃圾車聲音或下載宜蘭垃圾車APP，請掃描宣傳單上之QR CODE。以利掌握垃圾車之即時動態。

鎮長吳秋齡也提醒鄉親，在積極除舊佈新時，要把握自一月廿六日開始至一月三十日的免收費清運巨大家具登記，一旦受理家戶與大樓統一登記完成，即可將巨大家具搬出，因免費清運登記量非常的龐大，五天登記常達千件以上，按登記順序派清潔隊專車前往清運，請耐心等候。

此外，為持續響應環境部「減菸蒂、淨環境」，此次掃街活動也要再次呼籲響應並宣導「菸蒂不落地，讓生活的環境更美麗」政策，呼籲吸菸者養成確實熄菸並妥善丟棄菸蒂的習慣，共同減少環境的負擔，並請各位鄉親配合垃圾不落地政策，於春節期間加強門前與週邊環境之整理，用清新乾淨美麗的環境來迎接新馬年的好環境與好運氣。

巨大垃圾清運，大型廢棄物受理免費載運採電話預約登記，惠請鄉親多加利用。登記時間：一一五年一月廿六日至一月三十日，上午八時-十二時；下午一時-五時。清運時間：自一一五年一月廿六日至二月四日。申請專線：0三-九五四五一0二分機轉三二一、三二二、三二三、三二五、三二六、三二七、三二八。免付費專線0八00-三O六七八九。