羅東驚傳民宅遭偷窺 男偷拍浴室落網

吳姓男子拿手機接連兩晚在屋外遊蕩偷拍，警方獲報通知他到案說明，吳男坦承偷窺，手機內也被發現有民宅照片，加上監視器佐證下，訊後被依違反「社會秩序維護法」，裁處六千元以下罰鍰。（羅東警分局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭羅東鎮住宅區日前一名男子拿手機接連兩晚在屋外遊蕩偷拍，立刻引發附近街坊間議論，人心惶惶。警方獲報調查，鎖定二十三歲吳姓男子到案說明，吳男坦承偷窺，手機內也被發現有民宅照片，加上監視器佐證下，訊後被依違反「社會秩序維護法」，裁處六千元以下罰鍰。

羅東某住宅區傳出有陌生男子手持智慧型手機在屋外偷拍，儘管遭偷拍住宅與浴室門窗緊閉，浴室霧狀玻璃也無法透視，但偷窺男子的偷拍行徑，讓街坊鄰居相當氣憤。

據監視器畫面，吳男徒步經過民宅，疑似看見民宅對外窗內的浴室有動靜，停頓後先是轉身離開，但猶豫片刻就再度折返往窗邊前進，同時左顧右盼，觀望是否有人經過，最後直接站立於窗前拍攝，還一度滑動手機螢幕調整窺視深度，過程毫不避諱，拍完離去更是不斷往屋內窺探。

警方獲報後，根據被害人提供線索，積極循線追查出偷窺吳男的身分，並約談說明。吳男坦承偷窺，手機內確實也有民宅照片，雖未發現涉及隱私部分，但因偷窺屬實，訊後仍依違反「社維法」裁處。