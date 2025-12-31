羅東驚魂瞬間！路口猛烈相撞 小客車側翻「只差1步」墜落水田

羅東路口驚魂撞擊轎車側翻5人送醫。（圖 ／翻攝畫面）

宜蘭縣羅東鎮30日下午上演一場驚險萬分的交通事故，在新群二路與中山路一段199巷口，2輛自小客車於路口交會時不慎發生碰撞，巨大的撞擊力道導致其中1輛車當場側翻，整輛車橫倒在路旁，距離一旁的水田僅有一步之遙，畫面相當驚悚，讓目擊民眾捏了一把冷汗。

警方指出，事故發生時間約為昨日下午2時52分，接獲報案後立即派遣警力與救護人員趕赴現場處理。初步了解，事故當時由67歲陳姓女子駕駛自小客車，沿新群二路往191線方向行駛；另一輛車則由19歲林姓男子駕駛，沿新群一路準備左轉進入中山路一段199巷。雙方於路口交會時疑似未能即時注意彼此車況，瞬間發生碰撞，造成陳女所駕駛的車輛失去平衡側翻，差點翻落至一旁的農田中，所幸最後卡在路邊，未釀成更嚴重後果。

這起事故一共造成5人受傷，包括2名駕駛及3名乘客，所幸皆意識清楚，經送醫檢查治療後，均無生命危險，並未造成重大傷亡。警方也對雙方駕駛進行酒測，結果顯示酒測值皆為零，已排除酒後駕車的可能性，至於實際肇事責任與事故原因，仍需進一步調閱監視器畫面與現場跡證進行釐清。

警方提醒，路口是交通事故的高風險地帶，用路人行經支、幹道路口時務必減速慢行，支道車輛應確實停讓幹道車先行，即便行駛在幹道，也不能掉以輕心，應隨時注意周邊車況與突發狀況。羅東分局也強調，未來將持續加強取締違規行為及交通安全宣導，希望透過執法與教育並行，降低事故發生率，保障民眾行車安全，避免類似驚險事故再次上演。

