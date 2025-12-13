（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】成軍六年的宜蘭羅東高工棒球隊，在今年中信黑豹旗青棒賽中一路突破重重關卡、勇奪亞軍，不僅寫下校史里程碑，更締造宜蘭縣首支攻頂全國三級棒球賽事的青棒隊伍，為慶祝孩子們的熱血拼戰，長期支持羅工棒球隊的林燈文教公益基金會12日晚間特別兌現承諾，在位於南港的教父牛排舉辦了一場「百萬級」慶功宴，由林燈基金會與中保基金會董事長林明昇、林建涵，親自宴請全隊師生享用頂級牛排，並頒發紅包激勵士氣，歡慶屬於羅工棒球隊的榮耀時刻！

羅東高工棒球隊勇奪黑豹旗青棒賽亞軍 林燈基金會「百萬級」慶功宴祝賀 - https://www.watchmedia01.com

廣告 廣告

這支從草創初期乏人問津、招生困難的球隊 ，在林燈文教公益基金會六年來穩定、全方位的資源挹注下，從年年止步32強，一躍成為攻頂奇兵，林燈文教公益基金會董事長林明昇表示，這次看到球員們的每一場比賽，就像在看國際賽事一樣緊張刺激！能夠在全國舞台上拿下亞軍，是大家長期努力的成果，也是宜蘭的光榮！林燈基金會很榮幸能一路陪伴著球隊，看見孩子們不斷突破自己、勇敢接受挑戰，這樣的精神是最棒的！

羅東高工棒球隊勇奪黑豹旗青棒賽亞軍 林燈基金會「百萬級」慶功宴祝賀 - https://www.watchmedia01.com

對於這次羅工棒球隊以「黑馬」之姿攻頂，羅工棒球隊總教練何昱德將榮耀歸於團隊力量，何昱德表示，從第一場比賽開始，就不斷地提醒球員們，要發自內心的鼓勵隊友並為場上的戰友大聲的加油，藉由這種方式讓球員們團結一心。何教練也承諾，未來將持續努力提升球員福利，加強訓練環境，讓球員家長無後顧之憂。

羅東高工棒球隊勇奪黑豹旗青棒賽亞軍 林燈基金會「百萬級」慶功宴祝賀 - https://www.watchmedia01.com

林燈文教公益基金會表示，羅工棒球隊的「黑豹傳奇」已寫下宜蘭棒球新頁，這場別具意義的「百萬慶功宴」不僅是對球員們努力的最佳犒賞，也象徵著林燈基金會將持續做為羅工棒球隊最堅實的後盾，共同攜手前行，成就這群孩子的無限可能。