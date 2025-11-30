羅東高工黑豹旗勇奪亞軍創隊史最佳！林茂盛：在我心中你們就是冠軍 宜蘭以你們為榮
▲宜蘭縣羅東高工黑豹旗勇奪亞軍創隊史最佳！代理縣長林茂盛專程親臨現場，並受邀擔任開球嘉賓，投出充滿氣勢的一球為比賽揭幕。期勉羅東高工棒球隊員，宜蘭以你們為榮！（宜蘭縣政府提供）
備受全國矚目的「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」冠軍戰熱血登場，代表宜蘭出征的羅東高工棒球隊，歷經多場硬仗一路殺進決賽，與對手展開激烈的冠軍爭霸。宜蘭縣代理縣長林茂盛今（三十）日專程親臨現場，並受邀擔任開球嘉賓，投出充滿氣勢的一球為比賽揭幕。雖然最終羅東高工以些微差距惜敗，獲得此屆賽事亞軍，但已成功寫下隊史最佳紀錄，也是近年來宜蘭基層棒球在黑豹旗賽場上的最亮眼成績。
宜蘭縣政府對於體育發展的腳步不會停歇，代理縣長林茂盛強調，這次的好成績證明了宜蘭「三級棒球銜接」政策已見成效。為了讓基層選手擁有更完善的訓練環境，縣府目前正積極進行「羅東運動公園棒球場」的整建工程，全面提升草皮、排水、照明與看台等硬體設施標準。縣府承諾將持續完備宜蘭縣的運動場地，做教練與選手們最強力的後盾，期盼在硬體升級與資源挹注下，宜蘭的棒球健兒能整軍經武，明年捲土重來，再創高峰。
在賽前與賽後的勉勵中，代理縣長林茂盛給予選手們高度肯定。他特別前往休息區向教練團與球員致意，代理縣長林茂盛表示，能從全國上百支隊伍中脫穎而出站上決賽舞台，證明了羅工健兒的實力絕對是全國頂尖。他在賽後更溫暖勉勵選手們：「你們已經打了一場最精彩的比賽，你們展現出的拚搏精神與毅力，在我心中就是冠軍！宜蘭以你們為榮！」
決賽現場氣氛更是未演先轟動，來自宜蘭的加油團陣容浩大，師生、家長及後援會佔據看台一角，手持加油棒與標語，整齊劃一的口號聲震耳欲聾。代理縣長林茂盛全程在場邊與大家一同吶喊助威，每當球員有精彩美技或關鍵安打，現場歡呼聲此起彼落。儘管比賽結束瞬間，計分板上的結果不盡如人意，現場曾有一絲惋惜的嘆息，但隨即轉化為長久不歇的熱烈掌聲。在頒獎典禮上，林茂盛代理縣長陪同球員領取亞軍獎盃，以此感謝他們為宜蘭棒球帶來的感動與驚奇。
