羅洪之爭再上演 官司添變數

枋山鄉長羅金良（右）尋求連任。（本報資料照片）

枋山鄉代會主席、前鄉長洪啟能（中）傳出有意回鍋選鄉長。（本報資料照片）

民國115年屏東縣枋山鄉長選舉，現任鄉長羅金良尋求連任，前鄉長、現任鄉代會主席洪啟能傳出有意回鍋參選，形成前後任鄉長對決。地方人士指出，羅任內深獲鄉民支持，洪資歷豐富，2人實力相當，但洪最大挑戰是涉及貪瀆官司，後續能否順利參選，有待觀察。

位處往返恆春半島的門戶，且擁有著名愛文芒果產業的枋山鄉，南北狹長逾30公里，因人口老化、外流，去年底全鄉人口僅4905人。地方指出，枋山地方政治生態盤根錯節，除藍綠，鄉長派與代表會也各有勢力，而在野也有其力量，有時為了利益會短暫結合，有時又翻桌不認人。

羅金良與洪啟能並非第一次交手，107年鄉鎮市長選舉，當時有國民黨籍溫士源、民進黨籍羅金良、無黨籍洪啟能及陳德昌4人參選。羅金良當時獲民進黨提名，時任鄉長的洪啟能原是民進黨籍，因黨內未提名他尋求連任，憤而脫黨參選，最後由洪啟能以1262票勝選枋山鄉長，羅金良則獲得983票。羅金良111年捲土重來，與柯大成對決，以2328票拿下鄉長寶座。

枋山鄉因地形與氣候關係，居民多從事漁撈與種芒果等1級產業，羅金良上任以來，施政風格相當務實，特別強調農村建設與社會福利，並爭取國軍回饋金支應鄉內學童與長者的營養午餐，推動芒果行銷平台與觀光結合，深得農民支持。

洪啟能為人海派，資歷相當豐富，曾任1屆鄉代、1屆代表會副主席、2屆代表會主席、2屆枋山鄉長。在擔任鄉長期間因外遇與妻子鬧離婚，108年妻子委託徵信公司偷拍性愛影片，還爆出被徵信業者恐嚇勒索600萬元的案外案，但桃色風波並未影響選舉，111年鄉長卸任後，再度回鍋參選代表會主席並當選。

地方人士指出，羅與洪實力相當，但洪卡到官司，遭控在鄉長任內賣清潔隊員職務，並在鄉代會主席任內私用公務車，114年被屏東地檢署起訴，雖然洪強調司法會還他清白，但仍要看官司最後結果，也成他再次參選的變數。