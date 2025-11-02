羅浮宮世紀竊案大追捕 檢方再控2嫌犯涉案

▲法國羅浮宮在上月19日爆發珠寶失竊案，爆發世紀竊案，總價值約30億元的8件皇室珠寶遭竊賊偷走。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 法國羅浮宮在上月19日爆發珠寶失竊案，總價值約30億元的8件皇室珠寶，遭到竊賊偷走。警方展開突襲行動後，在30日又成功逮捕了五名與羅浮宮珠寶竊案有關的嫌犯。巴黎檢察官1日表示，已向近日逮捕的兩名新嫌犯提出初步指控，他們涉嫌參與羅浮宮博物館的珠寶竊案。目前此案被起訴的總人數達到四人。

根據路透社、美聯社報導，巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）透過聲明指出，一名37歲嫌犯被指控犯下有組織竊盜及刑事共謀罪，此人曾有竊盜前科；另有一名38歲女性嫌犯則被指控是共犯。這兩名新嫌疑人已被帶到預審法官面前，兩人目前均遭羈押，但都否認涉案。

檢察官沒有提供關於他們的進一步細節，但法國媒體報導稱，該女子來自位於巴黎北部、生活艱難的郊區拉庫爾納夫（La Courneuve）

涉案人員背景與追贓情況

法國警方10月29日逮捕5名與羅浮宮竊案相關人士，其中1人是因DNA而被鎖定。檢察官辦公室表示，另外三名於10月29日與該男子和女子一同被捕的人，已獲無罪釋放，未受起訴。

法國警方在首批逮捕的另外兩名嫌犯，本週已被以有組織竊盜及犯罪共謀罪起訴。其中一名是34歲的阿爾及利亞人，他自 2010 年以來一直居住在法國，在試圖登機飛往阿爾及利亞時被警方拘留；以及一名39歲的男子，他此前已因一宗加重盜竊案而處於司法監管之下。兩人均居住在巴黎北郊的低收入社區奧貝維埃（Aubervilliers）

檢察官表示，調查仍在繼續。截至目前，尚未發現被盜珠寶的蹤跡。

兩週前，兩名蒙面竊賊使用搬運工用的升降機爬上羅浮宮二樓窗戶，使用電動工具砸碎展示櫃，偷走珠寶後乘坐由兩名共犯駕駛的機車逃逸。這起搶案震驚全球，也暴露出全球參觀人數最多的博物館在安保上的漏洞。

