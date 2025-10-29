羅浮宮劫案嫌疑人 承認參與珠寶竊盜

先前有兩人涉入羅浮宮珠寶竊盜案，遭到逮捕，如今兩人坦承犯案。

巴黎檢察官辦公室表示，兩名因為涉嫌從羅浮宮博物館盜竊法國皇冠珠寶而被捕的嫌疑人，已經承認參與了這起竊盜案，已經被還押候審。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，先前遭到逮捕、涉嫌犯下羅浮宮珠寶竊盜案的兩名嫌犯，已經坦承犯案。根據巴黎檢察官貝庫奧說法，被偷的珠寶，目前不在當局手中。他補充，仍然抱著希望找到這些珠寶，歸還給羅浮宮博物館和國家。

根據檢察官貝庫奧說法，這兩名嫌疑人周三被帶到調查法官面前，並且因為有組織竊盜和刑事共謀罪，遭到正式立案調查。這起案件，光天化日之下，短短七分鐘內，竊賊闖入羅浮宮的阿波羅畫廊，偷走價值數千萬美元的珠寶，震驚全球，目前還有兩名嫌疑人在逃。

貝庫奧還指出，沒有任何跡象顯示，四名作案者從博物館內部獲得了任何形式的幫助，而參與有組織集團竊盜的犯罪行為，最高可以判處15年監禁和巨額罰款。檢察官喊話，這些珠寶現在已經無法出售，任何購買這些珠寶的人都將觸犯銷贓罪，現在還有時間把珠寶歸還。