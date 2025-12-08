羅浮宮又出包！世紀竊盜案不到2月 館內漏水400重要文件受損

羅浮宮館內漏水近400文件受損。示意圖／東方IC

法國巴黎羅浮宮今年10月19日才發生世紀搶案，9件法國皇室珠寶遭竊後有去無回，時隔不到2個月，再傳出館內「埃及展區」嚴重漏水，多達400項文件受損，再度引發外界質疑。

綜合外媒報導，羅浮宮7日證實，11月26日館內因水管老舊爆裂發生漏水，近400項文件受損。

副行政主管施泰因博克（Francis Steinbock）表示，漏水源自於一項老舊空調系統中的閘閥意外開啟，這套系統已經關閉數月，原定於2026年9月汰舊換新，豈料突然發生故障，導致大量的水從天花板滲入埃及文物圖書館。

施泰因博克指出，受損物品大多是19世紀末~20世紀的埃及考古期刊，各個都具有研究價值，但並非獨一無二，且都可以修復，強調「沒有任何文物受到影響」。

目前工作人員正在對受損文件進行乾燥、加固處理，之後會送往專業的裝訂工廠進行修復，同時也將針對此事件進行內部調查。

事實上，今年10月19日才發生重大竊盜案，價值超過1億美元（大約31.1億元新台幣）的法國皇室珠寶，遭4名竊賊在7分鐘內掃空，隨後搭著事先準備好的升降梯離開場館後逃逸，目前包含皇室冠冕、項鍊和耳環等多項珠寶仍下落不明。

最新調查指出，法國政府目前與歐洲反走私部門合作調查，不過坦言這些珍寶恐流到國外，經拆解後出售給私人收藏家。然而，羅浮宮時隔不到兩月連續發生2場文物危機，也引發外界對羅浮宮設施的批評。



