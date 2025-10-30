羅浮宮失竊案「新逮5嫌犯」 巴黎警方透過DNA抓到人卻找不到珠寶

羅浮宮於10月19日驚傳珠寶竊案，警方於巴黎與周邊地區再逮5名嫌犯，目前全案調查持續中。（圖／達志／美聯社，下同）

法國巴黎羅浮宮博物館於10月19日發生轟動一時的珠寶竊案後，案情持續擴大。巴黎檢察官辦公室於10月30日證實，警方在29日晚間於巴黎市區及周邊多地展開行動，再度逮捕5名男性嫌犯，並將其拘留調查。遭竊的八件法國王室珠寶至今仍未尋回。

其中一名嫌犯DNA與現場樣本比對一致，成為警方追查突破點。

根據《RTL》與《BFMTV》引述巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau）說法，其中一名新被捕嫌犯早已是調查人員鎖定目標，警方透過遺留在現場的DNA與其建立關聯。「他是我們一直在追蹤的對象」，貝庫奧指出，其他4人則可能知情案情發展，有助調查掌握整體犯案結構。

遭竊文物為法國王室珠寶，價值難以估量，目前仍未尋回。

此次逮捕行動地點分布於巴黎及近郊塞納－聖但尼省（Seine-Saint-Denis）奧貝維利耶（Aubervilliers）一帶。雖然警方同步執行多項搜索行動，但巴黎檢方表示，截至目前仍未尋獲遭竊珠寶。貝庫奧強調，儘管失物未見蹤影，但隨著搜索與偵訊深入，「案件正在推進，每一步都有新線索」。她形容整起調查如同「一磚一瓦地堆砌」，正在逐步鎖定所有涉案成員。

竊珠寶多件珍藏於阿波羅藝廊，屬羅浮宮最珍貴展品之一。

這五名新嫌犯的落網與稍早於10月25日遭捕的兩名30多歲男子並無直接關聯。該兩人已於29日正式遭巴黎檢方起訴，罪名包括「有組織集團竊盜」與「組織犯罪結社」，並被裁定收押。據檢方透露，兩人已「部分認罪」，其中一人被認為是實際闖入阿波羅藝廊竊走珠寶者。

本案因涉及法國國寶級博物館與珍貴文物，引起社會高度關注。參議院文化委員會主席亦質疑羅浮宮的保全措施是否到位。目前警方持續調查各嫌犯角色與珠寶流向，全案尚未落幕。

羅浮宮於10月19日驚傳珠寶竊案，警方於巴黎與周邊地區再逮5名嫌犯，目前全案調查持續中。（圖／翻攝自X，@mathrubhumieng）





