羅浮宮嫌犯竟是網紅！常拍片耍特技 逃亡用同款重機

法國巴黎羅浮宮。（圖／達志影像美聯社）

震驚全球的羅浮宮珠寶竊案，又有1名嫌犯落網。他是社群媒體上，小有名氣的網紅，經常拍攝 騎重機耍特技的影片。竊案現場不但找到他的DNA，逃逸用的工具，也跟他拍片騎的重機類似。

法國巴黎羅浮宮。（圖／達志影像美聯社）

新落網的嫌犯阿卜杜拉耶（Abdoulaye N），在社群媒體上以「翹孤輪」等特技騎聞名，常在路上大秀車技，也時常出沒於公園中，展現靈活的身手。他不僅曾在龐比度藝術中心擔任保全工作，還擁有15項前科。而他在影片中經常騎乘的摩托車，正是羅浮宮劫匪逃跑時使用的車型。

廣告 廣告

案發六天後，阿卜杜拉耶在巴黎北郊附近被警方逮捕。在竊案現場的手套、反光背心等物品上都驗出他的DNA。這個犯罪集團在光天化日之下潛入羅浮宮的阿波羅畫廊，成功偷走8件無價之寶，此事件也使羅浮宮的安全漏洞浮出檯面。羅浮宮博物館館長表示，羅浮宮有老化的基礎設施，無法安裝現代和最新的視頻監控設備。

根據外媒報導，羅浮宮的保安系統仍在使用老舊的Windows 作業系統，連監視器密碼都極為簡單，就是「羅浮宮」這個字。更令人驚訝的是，這套保安系統已經6年沒有進行維護。法國警方目前已陸續逮捕多名涉案竊賊，但仍有1名共犯在逃。而被偷走的珍貴珠寶，至今仍然無法追回。

更多 TVBS 報導

抓到了！ 闖羅浮宮偷8件珠寶 2竊賊落網

羅浮宮竊案主嫌落網！ 法國警靠150份DNA再逮五嫌

羅浮宮週一持續閉館中！ 「破窗」現場反成遊客打卡熱點

羅浮宮竊賊影像曝光！漏洞太多 研判主謀非「粉紅豹」集團

