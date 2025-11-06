羅浮宮安全措施改善恐需數年 報告指2032年前難完成

（中央社巴黎6日綜合外電報導）法國審計院今天發布報告指出，巴黎羅浮宮10年前便啟動安全審查，但相關改善措施預計要到2032年才能全部完成。這份報告是在上月羅浮宮發生震驚全球的珍寶竊案前撰寫。

路透社報導，羅浮宮在光天化日之下遭竊重創其守護無數珍藏藝術品的聲譽。4名歹徒偷走價值1億200萬美元的珠寶，引發外界對這座全球最受歡迎博物館安全漏洞的激烈討論。館方人員事後坦承保全系統「並不完善」。

目前已有4名嫌犯遭起訴，但失竊珍寶仍未尋回。

法國審計院（Cour des Comptes）在今天公布的報告中表示，截至2024年，羅浮宮僅有39%的展廳裝設監視器。2015年啟動的安全審查發現館內監控不足，且缺乏危機應變準備，但直到去年底才就強化安全措施進行招標。

報告指出：「這項計畫仍需數年才能完成，依據館方說法，預計要到2032年才可能完成。」

審計院同時指出，羅浮宮因過度投入藝術品收購與疫情後振興計畫，再加上票務效率不彰與詐欺損失，導致無力改善老舊基礎設施。

報告並指出，羅浮宮今年宣布的發展計畫缺乏可行性研究，不論在技術或財務層面，甚至未充分評估人力需求。審計院提出10項建議，包括減少藝術品收購、調漲票價、更新數位系統與治理結構等。

報告強調，面對「資訊系統長期投資不足」的情況，「羅浮宮必須強化內部監控功能，這對如此規模的文化機構而言，仍屬嚴重不足」。

審計院院長莫斯柯維奇（Pierre Moscovici）今天告訴媒體，這起竊案進一步印證了報告中的擔憂，他形容這次事件是「震耳欲聾的警鐘」。（編譯：劉淑琴）1141106