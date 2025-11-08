即時中心／ 林韋慈報導



法國羅浮宮上月中發生國際矚目的珠寶失竊案，損失數字高達8800萬歐元（約台幣31億元），近期法國內部展開一連串有關安全系統的檢討，發現密碼過於簡易、安全系統仍像在上個世紀，館長德卡爾（ Laurence des Cars）也坦承羅浮宮需要改進安全系統。

近日根據法媒《解放報》（Libération）引述法國資安局（ANSSI）過去的報告指出，羅浮宮監控系統的密碼竟是羅浮宮的法文原文「LOUVRE」，另一由數位安全公司Thales負責的系統密碼則為「Thales」。早在2014年專家就警告，簡易密碼與老舊系統讓安全監控網路極為危險，但館方顯然未放在心上。



據CNN報導，法國審計院本月6日發布一份竊案發生前就開始撰寫的報告指出，10年前建議的安全升級措施，至今仍預估需至2032年才能完成，羅浮宮占地約6萬平方公尺，全部465個展廳仍有33間展廳沒有監視器，近期高額藝術品失竊暴露出嚴重問題。



審計院這份報告也抨擊羅浮宮內部，指其將預算比例失衡，在2018至2024年間花費1.05億歐元在購買藝術品，卻只有約2700萬歐元用於維護工程。



館長德卡爾（ Laurence des Cars）回應，前四名嫌犯遭羈押，珠寶仍下落不明，其中一人曾短暫於龐畢度中心擔任保安，她也坦言「羅浮宮急需要徹底改變及現代化，以真正成為一座21世紀的博物館。」





原文出處：快新聞／羅浮宮密碼竟然是「這個」 2014年專家早就警告過了

