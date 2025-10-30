羅浮宮搶案與《出神入化3》有關？ 傑西艾森柏格妙回：要讓大家重回戲院

《出神入化3》傑西艾森柏格、伍迪哈里遜、艾拉費雪、戴夫法蘭科回歸，集結賈斯提斯史密斯、多明尼克塞薩與亞莉安娜葛林布拉特新生代魔術師加盟。（圖／龍祥）

魔術犯罪大片《出神入化》系列睽違近10年，終於推出續作《出神入化3》。這部新作集結原班人馬傑西艾森柏格、伍迪哈里遜、艾拉費雪、戴夫法蘭科四位元祖「四騎士」，並加入蘿莎蒙派克、摩根費里曼等超強卡司，讓粉絲期待值破表。

傑西艾森柏格日前上節目《今夜秀》，回應網友近期持續的猜測：不少網友打趣上週發生的羅浮宮珠寶搶案，是否為與《出神入化3》的宣傳手法。

主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）問起傑西艾森柏格這起網路輿論，傑西艾森柏格沒有否認涉入，反而順著這個梗開起了玩笑，戲稱這「確實是」第三部《出神入化》電影的行銷團隊所為。

他接著補充說：「你知道，我們正努力讓大家重回電影院。但我能拍的可愛TikTok影片有限，所以我們必須做一些跳脫框架的事情。」

不過艾森伯格也自我調侃，最初他還天真地以為竊賊可能會像他電影中的魔術師角色一樣，用偷來的東西去做好事。「他們可能沒有這樣做」，他說：「由於我拍攝這些電影已經15年了……我有點被這些精彩的電影洗腦了，讓我以為任何做壞事或偷東西的人，最終都是出於好理由。」

《出神入化》系列全球票房狂賣220億，這次找來《猛毒》導演魯賓弗來舍執導。從最新預告可見，消失許久的「四騎士」再次集結，接獲神祕魔術組織「天眼」的全新任務：在全球舞台上策劃一場史上最大規模的魔術劫案。

他們將聯手三位新生代魔術師——賈斯提斯史密斯、多明尼克塞薩與亞莉安娜葛林布拉特——組成「七騎士」，挑戰竊取一顆由財團操控、象徵權力與貪婪的心型鑽石。他們將對抗由奧斯卡入圍女星蘿莎蒙派克飾演的既華麗又危險的「鑽石女王」。

製片波比柯恩表示：「這一集融合觀眾最愛的所有元素，真實幻術、團隊默契、國際取景與極限動作，一切都更大、更狂、更出乎意料。我們相信這是系列最令人驚嘆的一章。」

導演魯賓弗來舍強調，《出神入化3》回歸系列初衷，目標是讓觀眾重新感受「不知道魔術如何完成、卻仍為之驚嘆」的純粹魔力。電影不依賴CG特效，力求呈現真實魔術，像是邀請洛杉磯傳奇魔術師俱樂部「Magic Castle」顧問團隊操刀設計，演員皆親自訓練魔術手法，確保每一場幻術都能真實完成。

另外還特別拍攝了「旋轉密室逃脫」與「無限鏡樓梯」等實體場景，更在全球首度於電影中呈現「艾姆斯小屋」光學幻覺格鬥場景。此外，劇組遠赴紐約、法國羅浮宮、比利時安特衛普、南非與阿布達比等地實景取景，不僅在阿布達比街頭展開超跑追逐戰，更在羅浮宮水上博物館上演最終魔術決戰，打造出宛如魔術版《不可能的任務》的頂級視覺盛宴。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導