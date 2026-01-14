羅浮宮新票價今天上路 想看蒙娜麗莎要付逾1100元台幣

法國巴黎羅浮宮1月14日實施新票價，圖為1月5日的參觀人潮。路透社



經歷去年的過量遊客、皇家珠寶搶劫案、罷工及管線漏水損壞文獻等事件後，法國巴黎羅浮宮門票14日開始漲價，大部分非歐洲國家遊客成人若想入場參觀，須支付32歐元（約1178元台幣），漲幅超過45%。

美聯社報導，羅浮宮新票價將採兩級制，且主要針對成人遊客；來自「歐洲經濟區」（EEA）的成年遊客門票為歐元，EEA以外國家的遊客則為32歐元。EEA成員包含27個歐盟成員國以及冰島、挪威及列支敦士登3國。

全球18歲以下、EEA18至25歲公民或有居留權、導遊等專業人士、法國低收入戶或待業者、身障等族群，皆可免費入館。

此外，羅浮宮每個月第一個週五晚間6點後開放所有遊客入館，不過7月、8月以及法國國慶7月14日除外。

門票調漲後，預計每年將為羅浮宮增加數百萬歐元收入，這筆錢將用於整修工程，翻新老舊的建築。

這是羅浮宮近兩年來第二度調漲票價。2024年1月，羅浮宮將成人門票由17歐元調漲至22歐元。

在歐洲其他地方，羅馬競技場（Colosseum）、古羅馬廣場（Forum）加上帕拉丁山（Palatine Hill）的標準入場費為18歐元（約662元台幣），雅典衛城（Acropolis）的成人票價則為30歐元（約1103元台幣）。

羅浮宮去年10月19日發生驚天搶案，4名匪徒光天化日之下從二樓入侵，劫走8件總價值達萬歐元（時約31.3億元台幣）的皇室珠寶，並在同夥接應下揚長而去。案發一週後犯人陸續落網，然而羅浮宮的保全措施已受到嚴格質疑，珠寶迄今亦未尋回。

羅浮宮並未表示票價變動與該起竊案有直接關聯，但搶案也引發主要文化機構應如何支付升級費用，以及訪客是否應分擔更多成本的辯論。

羅浮宮在疫情後湧入大量遊客，但人力長期不足，不堪重負的員工去年6月曾發動一次短暫罷工，延誤開館時間，導致大批毫無頭緒的遊客苦等，人龍綿延至玻璃金字塔外。

在14日新票價上路前夕，羅浮宮員工12日再度罷工。

法國總工會文化分會（CGT Culture union）譴責這種差別票價，認為這將接觸文化變成「商業產品」，並造成接觸國家遺產的不平等現象。

