羅浮宮明年1月調漲票價 非歐盟經濟區遊客門票漲45%

法國羅浮宮27日宣布，將從2026年1月14日起，調漲來自非歐盟經濟區（包含歐盟成員國、冰島、列支敦士登、挪威）國家的遊客門票，從原先的22歐元漲至32歐元，相當於從台幣800元漲至1163元，漲幅達45%。

根據羅浮宮統計，去（2024）年造訪的890萬遊客中，有77%為外國人，其中以美國13%、中國6%最多，鄰近法國的英義德等國遊客也各佔5％左右，還有4％為同屬鄰國的西班牙遊客。

在今年10月4名竊賊闖入羅浮宮，並在短短7分鐘內盜走8件珠寶後，館方表示，發現建築結構缺失老化，為安全考量宣布關閉部分展廳。

法國審計院11月6日公布的報告指出，2018至2024年間，羅浮宮花費1.05億歐元（約新台幣38.2億元）購買藝術品，同時卻只有約2700萬歐元用於維護工作、6000萬歐元用於修復館體，批評館方忽略建物與技術設施的維護與翻新。

除羅浮宮竊案的事後補強外，《紐約時報》指出，門票調漲也與今年1月由法國文化部宣布，一項預計花費10年、斥資7至8億歐元（約新台幣254至291億元）整修博物館的計畫有關。

羅浮宮發言人表示，調漲門票預計能為羅浮宮帶來2000萬歐元（約新台幣7.27億元）的收入，可用於彌補相關資金缺口。

國際博物館協會法國分會主席吉哈爾（Emilie Girard）指出，羅浮宮並不是唯一面臨基礎設施升級壓力的博物館，還有許多法國博物館也都面臨門票調漲、縮短開放時間節流等選擇題。

法國文化部長達提（Rachida Dati）在去年10月時，便提出依據旅客國籍分級收費的想法，並質疑「法國遊客與巴西或中國遊客在羅浮宮支付同樣票價，這合理嗎？法國人不應該承擔所有營運費用。」

法國工人民主聯盟（CFDT-Culture）羅浮宮分會則批評新票價，「中東地區的遊客若想參觀與自己文化相關的展品，卻要支付比法國遊客更高的票價，這些遊客會覺得受到歧視。」