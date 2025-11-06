羅浮宮珍寶遭竊！視訊監控系統「密碼」曝光：簡單到匪夷所思

羅浮宮的視訊監控系統密碼曝光，竟然就是「LOUVRE」。圖／取自東方IC

法國巴黎羅浮宮10月19日發生7分鐘珠寶劫案，失竊珠寶價值約1.02億美元，震驚全球，目前警方已逮捕多名嫌犯。而如今羅浮宮的視訊監控系統「密碼」被曝光，簡單到令人匪夷所思！

根據外媒報導，法國媒體《解放報》（Libération）取得機密文件顯示，羅浮宮的視訊監控密碼竟然就是「LOUVRE」，一位社交媒體評論員不禁笑說，「這基本上只比『簡單密碼』高出一個級別」。

羅浮宮的視訊監控系統太過簡單是否構成失竊弱點，目前仍有待調查。圖／取自東方IC

事實上，法國國家網路安全局早在2014年的稽查時就提醒過此事，稽查報告中還提到，另一款關鍵軟體的密碼是「THALES」，理由是該軟體由科技公司泰雷茲（Thales）所發行。

廣告 廣告

此外，網路安全顧問馬利克（Javvad Malik）認為，羅浮宮的視訊監控系統使用如此簡單的密碼，將密碼設定為博物館的名稱「羅浮宮」及軟體廠商名稱，簡直就是「為駭客攻擊打開大門！」而「LOUVRE」是否構成失竊弱點，目前仍有待調查。



回到原文

更多鏡報報導

手機、App將消失？馬斯克大膽預言：5年內「AI取代一切」

熬夜恐發生猝死！專家曝「4警訊」：許多人以為只是小毛病

吹太大了？台灣1景點「外國遊客必去」 網狂讚：起霧時真的超仙！