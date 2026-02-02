羅浮宮珠寶大盜現形？《一戰再戰》女星大膽戴「失竊王冠」現身高訂秀 法國國寶丟失3個月偵查進度曝光 | ELLE

undefined

從讓人一眼難忘的服裝造型、到巧奪天工的訂製工藝，巴黎高級訂製時裝週向來是時尚圈關注的焦點。不過在Schiaparelli的秀場，好萊塢女星Teyana Taylor除了火辣衣著造型外，更因為頭上的王冠與胸前的項鍊都像極了去年（2025）年在羅浮宮丟失的珠寶而意外地成為話題。

羅浮宮被偷珠寶公開！超過8,000顆鑽石下落不明、拿破崙的結婚禮物沒了 8件珠寶細節歷史一次看

Teyana Taylor造型解析

undefined

好萊塢女星Teyana Taylor近期因為演出《一戰再戰》而知名度大開。應邀前往巴黎出席高訂時裝秀的她，這天選穿的是一身透膚蕾絲材質的紗裙現身秀場，她以及踝長度的西裝大衣外套以及厚底防水台的跟鞋搭配造型，不只是火辣身材幾乎一覽無遺，造型更是既性感又氣場十足。

身上珠寶太眼熟？

undefined

不只服裝造型，Teyana Taylor這天更是因為頭上的珍珠頭冠、以及胸前的蝴蝶結流蘇項鍊而成為話題焦點。原因不為別的，就是因為這兩件珠寶都像極了去年10月在羅浮宮搶案中失竊的其中2件珠寶收藏：歐仁妮王后的珍珠冕帶以及鑽石蝴蝶結胸針。

Schiaparelli的致敬之作

undefined

Teyana Taylor這兩件當然都不是羅浮宮失竊的珠寶，而是來自Schiaparelli創意總監Daniel Roseberry的創作。Daniel Roseberry在高訂秀前接受外媒訪問時便曾經透露，自己在下班路上聽到羅浮宮珠寶失竊的消息，當下心中便浮現了要以自己的方式重新構思、詮釋這些失竊珠寶的想法。

最終他也在這兩件作品中加入了屬於自己的獨特風格，他以雙層結構的方式詮釋原本的珍珠頭冠，蝴蝶結胸針則是更強調輪廓線條的手法帶來更具立體感的視覺效果。

羅浮宮珠寶毀損現狀

羅浮宮在2025年10月19日上午被搶匪闖入館內德農館的阿波羅長廊（Galerie d’Apollon）劫走館內由法國王室過往所珍藏的9件珠寶，其中「歐仁妮皇后的后冠」在搶匪逃亡之際掉落而被尋回。

日前法國電視節目《Sept à Huit》中公開了這頂王冠的受損狀況，雖然整頂王冠嚴重變形，不過還好支撐王冠的8隻金鷹僅有其中1隻缺失，王冠上鑲嵌的所有寶石也都還在。據節目報導，在專業修復下有很高的機會能夠恢復到接近原本收藏的狀態。

undefined

原本收藏在羅浮宮的歐仁妮王后的王冠（The Crown of Empress Eugénie）以法蘭西第一帝國的紋章為藍本，本體由8隻金鷹與棕櫚葉圖案交錯。

幕後有人指使？

undefined

在去年10月的搶案發生之後，4名搶匪很快地被警方逮捕。然而據州檢察官Laure Beccuau透露，即便這4名搶匪大多不是初犯，然而不只這種有組織的犯罪行為與他們過去的軌跡並不相符，在羅浮宮搶案中所使用的專業犯案工具也超出他們的能力範圍。加上價值上億的珠寶需要特殊管道才能銷贓賣出，檢警認為這些搶匪絕對是受雇於人。

不過即便警方有提供換取減刑的交換條件，這4位搶匪依然拒絕透露幕後金主的身分以及珠寶的下落。

undefined

這樁搶案也讓法國政府內部不斷互相指責，警察局指責羅浮宮的保全設備過時且不適用，而羅浮宮則抱怨經費不足難以進行大規模升級。而去年底法國總統官邸愛麗舍宮更爆出管家偷竊上百件用於國宴的餐瓷被捕，這些餐瓷最後因為被竊賊放網上拍賣而成功尋回；然而羅浮宮的珠寶恐怕早已經被重新切割拆解，很難再以原樣回到大眾視野。

