羅浮宮珠寶大盜竟是網紅！愛拍重機炫技片 「這細節」成落網關鍵
震驚全球的法國羅浮宮「88億歐元皇冠珠寶失竊案」又有新進展！法媒報導指出，遭逮捕的嫌犯之一竟是一名活躍於社群平台、熱愛重機的「小網紅」，過去曾任職於龐畢度藝術中心擔任保全，如今卻因涉嫌組織犯罪與竊盜罪被起訴。
巴黎羅浮宮88億珠寶失竊案進展
根據《衛報》報導，這名39歲的男子名為Abdoulaye N.，在網路上小有名氣，人稱「Doudou Cross Bitume」，10月19日大膽參與羅浮宮阿波羅展廳的白日劫案，6天後在他位於巴黎北郊奧貝維利耶（Aubervilliers）的住家落網。警方指出，他的DNA在展櫃與現場遺留物中被檢出，成為關鍵證據。
7分鐘偷走拿破崙遺珠！警方：仍未尋回
根據調查，4名嫌犯駕駛偷來貨車，利用伸縮梯和貨運升降機闖入羅浮宮一樓窗戶。2人打破未上鎖的窗與玻璃展櫃後，搶走8件珍寶，包括拿破崙一世贈予第二任妻子瑪麗路易絲的祖母綠鑽石項鍊，以及鑲有212顆珍珠、近2,000顆鑽石的王后頭冠。整起犯案僅7分鐘完成，劫匪隨後駕駛重機逃逸，至今珠寶仍未尋回。
網紅形象反差大 影片中愛炫重機與健身
法媒《Le Parisien》指出，Abdoulaye以「Doudou Cross Bitume」之名在YouTube、TikTok與Instagram上擁有不少粉絲，影片多以口號「永遠更貼近柏油路」為標語，內容包括在巴黎與法蘭西體育場附近表演重機特技，或分享肌肉訓練祕訣。
不過，也因為愛炫技，在網路上留下身影，他在多支影片中騎乘的正是Yamaha TMax重機，與羅浮宮劫匪逃亡時使用的車款相同，成為他落網關鍵。
有前科紀錄 曾犯下珠寶搶案
檢方表示，這名嫌犯的前科多達15條，包括持毒、無照駕駛與危險行為等，甚至在2014年因搶劫珠寶店而被定罪。與他一同被捕的另一名共犯，亦曾涉入同年那起珠寶搶案。
儘管Abdoulaye已部分承認參與羅浮宮竊案，巴黎檢察官表示，這批嫌犯的背景「與一般精密策劃的國際犯罪集團不符」，外界推測他們可能只是受「幕後主使」僱用。
網友譏諷：從「保全」變「竊賊」 人生戲劇化轉折
Abdoulaye曾在UPS與玩具反斗城工作，也當過龐畢度中心保全，鄰居形容他「樂於助人、坦率又親切」，對他涉案一事感到難以置信。網友則諷刺：「從保全變竊賊，職場橫跨得也太大！」
目前，法國警方仍持續追查被盜珠寶下落，並釐清是否有幕後黑手策劃這起震驚世界的羅浮宮劫案。
