羅浮宮珠寶大盜「只差30秒躲過警察」 監視器故障、通報錯誤…調查揭嚴重疏失

羅浮宮珠寶失竊案，最新調查顯示，羅浮宮內部存在許多漏洞。（翻攝Musée du Louvre 臉書）

法國羅浮宮10月遭竊走價值約8,800萬歐元（約新台幣31億元）的珠寶，外界震驚這起白天行搶如何得逞。最新調查結果在法國參議院文化委員會公開，曝露出令人難以置信的安全漏洞：竊賊竟在警方抵達前「只差30秒」就成功逃脫，整起事件被形容為「本應該可以避免的恥辱」。

調查指出，案發當天上午，竊賊從羅浮宮塞納河畔一處陽台破窗闖入，但附近兩支監視器竟僅有一支正常運作，安全控管室人員的螢幕不足，根本無法即時掌握畫面。更離譜的是，警方接獲警報後被誤導到錯誤地點，錯失第一時間攔截機會。

僅差30秒？警方原本能抓到賊？

根據《衛報》報導，調查負責人柯賓（Noël Corbin）向參議員表示：「前後差距大約30秒，警方或保全本來有機會阻止竊賊逃跑。」案發全程僅約10分鐘，4名嫌犯使用伸縮梯翻上陽台、取走展品後騎機車離開。警方目前相信4名嫌疑人均已落網，但失竊珠寶仍下落不明。

柯賓強調，若博物館當年採納監察報告的建議，今天的損失可能就不會發生。

羅浮宮是否早就知道安全漏洞？

調查揭露，多份安全評估早在10年前便已指出博物館存在重大風險。其中2019年由珠寶品牌Van Cleef & Arpels進行的審查更直指，遭攻擊的河畔陽台「極易被伸縮梯攻破」。而事後證明，竊賊正是用相同手法闖入。

更令人震驚的是，現任館長德卡（Laurence des Cars）竟不知該份重要報告存在。該評估由前任館長下令執行，但從未被完整交接，也完全未被採納。

柯賓直言：「若當時採取措施，這起竊案大可避免。」

世界最知名博物館如何會如此脆弱？

羅浮宮的安全問題不只大劫案。調查人員透露，他們對博物館內的「一連串失靈」感到震驚。文化部安全顧問杜比安納（Guy Tubiana）說：「我從沒想過羅浮宮會有這麼多漏洞。」

法國國會下議院也正進行調查。部分議員質疑，館方與主管機關是否過度追求「高曝光的展覽活動」，卻忽視最基本的安全工程。法國國家審計院甚至批評，羅浮宮的安全升級速度「悲慘地緩慢」。

連續事故爆發 羅浮宮管理層壓力大增？

這起竊案讓羅浮宮館長德卡備受關注，她是首位擔任館長的女性，於2021年由馬克宏任命。如今面臨強烈質疑，下週將與前館長共同接受參議院質詢。

此外，近期羅浮宮還爆出另一事件，埃及文物部門發生水管漏水，導致300到400件文獻與書籍遭水損。館內員工也宣布將於下週罷工，抗議人手不足與過度壅擠的工作環境。

