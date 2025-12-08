羅浮宮禍不單行！才爆世紀竊案又傳水管漏水 400本珍貴文獻受損

巴黎羅浮宮爆出漏水問題，導致數百件文獻受損。（示意圖，pexels）

禍不單行！全球最知名、最具象徵性的博物館——巴黎羅浮宮，先前才發生竊盜案，近日再度因館內基礎設施老化漏水，導致數百件文獻受損。

水管漏水，竟害數百本珍稀古籍受損？

法國媒體《La Tribune de l’Art》揭露，羅浮宮埃及文物部門的圖書室上月發生水管漏水，導致約300至400本珍貴書籍受損。報導直指，館方多年来一直知道管線狀況不佳，部門也多次申請經費強化保護卻未獲批准。

羅浮宮副館長Francis Steinbock日前證實漏水狀況，表示受損的書籍主要是學術用途的研究資料，並非無價古籍，但完整清點仍在進行中。他也坦言，館內管線問題早已存在多年，相關修繕預計將拖到2026年9月才能動工。

羅浮宮的安全與維護危機有多嚴重？

這起事件被視為羅浮宮近年老化問題的最新警訊。就在10月19日，4名大膽竊賊於光天化日下闖入館區，竊走總值1.02億美元（約新台幣32億元） 的珠寶，外界震驚其安管漏洞。

此外，11月館方又因結構問題，被迫部分封閉展示希臘花瓶的展區與辦公室。

世界級博物館，為何跟不上現代化？

法國審計法院（Cour des Comptes）10月發布的報告指出，羅浮宮長期難以改善設施，主因在於資金投入方向不均，過度偏向藝術品購置，使館內老舊基礎設施多年無法更新。

報告認為，此種財務配置問題讓羅浮宮在面對漏水、建物老化、安管設備不足等挑戰時顯得力不從心。

