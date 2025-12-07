羅浮宮禍不單行 管線漏水損及數百件文獻
（中央社記者曾依璇巴黎7日專電）繼近月發生重大竊案和建物老舊以致關閉展廳之後，巴黎羅浮宮（Louvre）再次出現問題。羅浮宮埃及文物圖書館上月底漏水，造成數百件文獻受損。
這個消息日前由藝術論壇報（La Tribune de l’art）披露，羅浮宮今天向法新社證實。羅浮宮主管史坦巴克（Francis Steinbock）說，漏水問題影響「300到400件文獻」，包括埃及學期刊和科學文件，年代為19世紀末期到20世紀初期。
他強調，沒有任何文物遭波及，「目前藏品沒有受到不可彌補的永久性損失」；他還說，受損文獻極為有用且經常被查閱，但在世界上並非獨有，等晾乾後，館方會把這些文獻送去給裝訂師傅修復，再放回架上。
羅浮宮表示，上月26日晚間8時45分左右，工作人員在莫里安（Mollien）展區圖書館的供暖和通風液壓管線發現漏水，原因是系統閥門錯誤開啟，導致一個展廳的天花板管線漏水。
史坦巴克說，這套「完全過時」的液壓系統已關閉數月，預定於2026年9月起汰換；在汰換之前，館方將強化安全措施，避免任何人為失誤。
法國民主工會聯盟（CFDT）文化事務分部透過聲明表示，這起事件證實羅浮宮長期以來不斷惡化情況，包括基礎設施脆弱、對工程缺乏策略性視野、工作條件每況愈下等，藏品保護及工作人員和遊客安全仍未獲充分保障。
今年10月19日，羅浮宮發生驚人竊案，多件珠寶藏品被偷走；11月，由於建築老舊，又必須關閉一個展廳。
為了籌集翻新建築的資金，羅浮宮近日決定自2026年起針對歐洲以外遊客的票價漲價45%。
羅浮宮是全球最多人參觀的博物館，2024年有870萬人造訪，其中69%是外國人。（編輯：張芷瑄）1141208
