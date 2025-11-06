羅浮宮竊嫌身分曝光！竟是「重機特技」網紅

羅浮宮驚天搶案至今已過半個月，不過法國警方已陸續逮捕多名嫌犯，其中一人還是當地小有名氣的重機特技網紅，警方在展示櫃及現場遺留物找到他的DNA。他被捕後也坦承犯案，但目前警方仍未找到失竊的珠寶。

其中一名嫌犯身分曝光，竟是當地網紅。圖／美聯社、路透社、CNN

綜合外媒報導，該名嫌犯名為「阿卜杜拉耶．N」（Abdoulaye N），10月25日於巴黎北郊奧貝維埃（Aubervilliers）住處落網。他是當地重機圈內小有名氣的人物，會以「街頭越野小可愛」（Doudou Cross Bitume）為名，在社群平台分享自己騎乘山葉TMAX重機大秀特技，或是一些街頭健身影片。

報導中指出，警方在展示櫃上，以及嫌犯留下的手套、反光背心與切割器驗出阿卜杜拉耶的DNA，且他影片中騎的機車還與羅浮宮劫案中嫌犯逃逸所用車款相同。

阿卜杜拉耶除了網紅身分外，他還曾當過玩具反斗城與龐畢度中心保全，但卻有15項前科，包含毒品、無照駕駛、危害公共安全等，且曾因2014年搶劫珠寶店遭判刑。

巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau）指出，阿卜杜拉耶雖未做出完整供述，但已「部分承認」參與劫案。檢方認為，阿卜杜拉耶的背景與典型、精密計畫的高級犯罪組織並不相符，這也讓法國當地媒體質疑背後是否另有幕後主使者操控。

