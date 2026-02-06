羅浮宮竊案中被失手遺落 歐珍妮皇后金冠變形照曝光

巴黎羅浮宮公布竊案中被毀損的歐珍妮皇后后冠畫面。翻攝France24



法國羅浮宮去年10月遭竊賊在光天化日下闖入，盜走8件無價珍寶，其中一頂屬於拿破崙三世皇后歐珍妮（Eugénie）的祖母綠鑽石金冠被竊賊遺落時毀損。羅浮宮週四（2/5）公布這頂后冠的毀損照，稱損壞程度不大，可望完整修復。

在這起世紀搶案震驚全球3個多月後，羅浮宮週四在官網公布在竊案中受損的后冠照片。從照片中可見，后冠已經扭曲變形。

館方表示，當時竊賊企圖從展示櫃切開的小洞裡取出后冠，而損害也是當時造成。根據檢視，后冠的8個金鷹裝飾少了1個，總計1354顆鑽石少了10顆，后冠上的56顆祖母綠全部完好無缺。

評估認為，這頂后冠可在不需重組結構下修復成原狀。修復工作將由羅浮宮館長帶領的監督小組負責。

羅浮宮裝飾工藝文物部門負責人嘉貝（Olivier Gabet）表示，目前尚不清楚修復費用，但可能高達4萬或4.7萬歐元（約150萬或175萬元台幣）。

這起搶案發生於去年10月19日的週日，竊賊打扮成工人搭乘車載式機械升降機，升上羅浮宮臨塞納河一側的二樓陽台。其中兩人持砂輪機割開窗戶後，進入「阿波羅畫廊」（Galerie d'Apollon）展廳，偷走8件價值約8800萬歐元（約32億8520萬元台幣）的文物。

這8件文物除了歐珍妮的后冠外，其餘7件仍下落不明，其中包括：歐珍妮所有的一枚大蝴蝶結胸針； 拿破崙一世第二任妻子瑪麗路易絲（Marie-Louise）皇后的一條祖母綠項鍊與一對祖母綠耳環；曾屬於瑪麗–艾蜜莉皇后（Queen Marie-Amélie）與奧坦絲皇后（Queen Hortense）的一頂藍寶石后冠、一條項鍊與單隻耳環； 一枚「聖物胸針」（reliquary brooch）。

法國警方迄今已逮捕4名男性嫌犯，目前仍在追尋幕後主腦。

