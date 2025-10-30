羅浮宮竊案主嫌落網，警再逮5賊！31億珠寶依然「啪沒啦」。圖／翻自羅浮宮官網

法國警方在今（30日）稍早發布重大消息，表示發生在本月19日的羅浮宮竊案，警方表示再逮捕5名竊賊，其中1人是主嫌。但是當時被偷走的8件總價值1.02億美元（約新台幣31.3億元）的珍寶，目前依然是下落不明。

據英國《BBC》報導，巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau）證實，警方已於29日晚間在巴黎等地又逮捕5名嫌犯，其中包括1名主嫌。貝庫奧表示，他們掌握了DNA證據，因此可以鎖定嫌犯的身分。另據《巴黎人報》報導，這名主嫌相信是犯案當日2名摩托車騎士之一。

法國警方在本月25日逮捕另外2名嫌犯，並於29日起訴。貝庫奧表示，這2人在被關押近96小時後，終於承認與這起竊案有關係，但貝庫奧也表示，這2名竊賊的說法「極為簡略」。不過在19日當天被搶走的9件珍寶，除了1后冠因被竊賊丟棄而尋回，其他的文物至今仍毫無音訊，彷彿人間蒸發。

案情顯示，竊盜案發生的當天，竊賊騎著摩托車，攜帶手提式砂輪機跟小型電鋸，在上午9時30分至9時40分之間展開行動。法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，竊案利用搬運家具的升降機，闖入羅浮宮「阿波羅展示室」（Gallerie d'Apollon）竊走「無價之寶」，竊賊犯案僅花7分鐘。案情顯示，他們爬上2樓陽台後，用切割刀具砸碎窗戶，其中兩人衝進室內，1人留下來放哨。隨後他們利用電動工具、電鋸等，撬開兩個展示櫃，最後這群竊賊騎TMax摩托車朝A6公路方向駛去。



