羅浮宮竊案嫌犯竟是網紅 有15項前科、曾當龐畢度中心保全

法國羅浮宮博物館上月發生驚天竊案，價值8800萬歐元（約新台幣33.1億元）的8件皇室珍寶被竊。法國媒體報導，其中一名嫌犯是小有名氣的網紅，曾在巴黎另一知名美術館「龐畢度中心」擔任保全。

《衛報》報導，這名被執法官員稱為「阿布杜拉耶‧N」（Abdoulaye N）的39歲男子，在10月19日竊案發生六天後，於巴黎北方的奧貝維埃（Aubervilliers）家中被捕。他被控有組織行竊及共謀犯罪。

「阿布杜拉耶‧N」先前已涉嫌另一起破壞公共財物案件，原定週三（11/5）進行的庭審已延後。法院提出的理由是，因為「媒體關注及近期事件」，庭審無法「安寧」進行。

這起震驚世人的竊案發生在10月19日一早9時許。四名竊賊穿著螢光黃工人背心、搭乘升降機，升上羅浮宮臨塞納河一側的二樓陽台；其中兩名竊賊持砂輪機割開窗戶後，進入「阿波羅畫廊」展廳，搶走兩個玻璃展示櫃內的珠寶。他們隨後搭乘升降機降至地面後，搭乘另兩名嫌犯駕駛的摩托車離開。

目前，被竊走的8件19世紀皇室珠寶尚未尋回。

法國媒體報導，「阿布杜拉耶‧N」很可能是進入館內盜取珍寶的嫌犯之一。在館內展示櫃及被棄置現場的手套、工人背心等物品上，都驗得他的DNA。

《巴黎人報》、BFM電視台報導，「阿布杜拉耶‧N」的網名為Doudou Cross Bitume（意為「柏油路小淘氣」），過去在YouTube發布許多影片，近年也在TikTok與Instagram發布短影音。影片內容包括他在巴黎與奧貝維埃的街頭騎機車耍特技的畫面，也有增肌技巧教學。

在多支影片中，他都騎著Yamaha TMax重型機車，正是羅浮宮四名竊賊逃逸時使用的車輛。

《巴黎人報》指出，這名竊賊曾任職於UPS快遞、玩具反斗城（Toys R Us）等公司，且曾在龐畢度中心（Pompidou Centre）擔任保全。他在鄰里間頗為知名。鄰居受訪稱，他平時「樂於助人」、「相當正派」，但「喜怒都形於色」。

多家法媒報導，「阿布杜拉耶‧N」有15項前科，包括持有及運送毒品、無照駕駛、危害他人安全等。他和另一名上週被捕的羅浮宮嫌犯，都曾在2014年因搶劫珠寶店而被定罪。

巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）表示，「阿布杜拉耶‧N」向警方供述不多，但已「部分承認」涉案。

貝庫歐也說，這些嫌犯的背景「與一般認知的高階、精心策劃的組織型犯罪分子不符」，法國媒體猜測他們可能只是被僱用，幕後主謀另有其人。

「阿布杜拉耶‧N」的其中一名代理律師卡瓦耶（Maxime Cavaillé）表示，他將呼籲高度尊重「無罪推定」原則，以此作為主要辯護理由，並要求保障被告的權利與隱私。

目前被捕的四人中，有三人直接參與行竊，另一人是其中一名竊賊的女友，還有一名竊賊仍在逃。

