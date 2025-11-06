羅浮宮竊案嫌犯「竟是重機特技網紅」 同款逃亡坐駕直接露餡
巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）10月19日爆出驚天竊案，警方於10月25日清晨在巴黎北郊的歐貝維利耶（Aubervilliers），逮捕1名39歲男子阿布杜拉耶（Abdoulaye N），這位看似平凡的前博物館保全與機車特技網紅，如今被懷疑是震驚全球的羅浮宮珠寶竊案的嫌犯之一。
據《衛報》報導，這起涉及價值8,800萬歐元（約合新台幣31.3億元）的皇室珠寶竊案，被形容為法國近年最大膽、最戲劇化的藝術品盜竊事件之一。
根據法國司法單位透露，阿布杜拉耶出生於歐貝維利耶，案發6天後他隨即在家中被捕，目前面臨「組織性竊盜」與「犯罪共謀」的指控。
該起竊案發生在10月19日，1個由4人組成的犯罪團伙，利用1輛附有雲梯與貨運升降機的被竊卡車，直接攀上博物館阿波羅長廊（Apollo Gallery）的窗戶，展開不到7分鐘的快閃式行動。
2名成員打破未上鎖的窗戶與2個展示櫃，搶走8件珍寶後，搭乘由另外2人駕駛的摩托車離開現場。被竊的珠寶包括拿破崙一世（Napoleon I）贈與其第2任妻子瑪麗路易絲（Marie Louise）的祖母綠鑽石項鍊，以及1頂鑲有212顆珍珠與近2,000顆鑽石的皇冠，據稱屬於拿破崙三世（Napoleon III）之妻歐仁妮皇后（Eugénie de Montijo）。
調查人員表示，目前尚未尋獲被竊珠寶，但在現場發現的證物，包括手套、高能見度背心與金屬切割機上，檢測出阿布杜拉耶的DNA。多家媒體因此報導，他極可能是當時打破玻璃櫃、直接入侵畫廊的２名嫌犯之一。
據悉，阿布杜拉耶是1位在社群媒體上小有名氣的人物。他在YouTube、TikTok與Instagram上以「Doudou Cross Bitume」的名號活動，影片多以「離柏油路更近一點」（Toujours plus près du bitume）為口號，內容包括重機特技、街頭健身與巴黎街區生活。
部分影片顯示他駕駛的是「Yamaha TMAX」重機，這款強勁的「超級速克達」正是羅浮宮竊賊逃亡時所使用的同款車型。影片拍攝地點多在巴黎與歐貝維利耶一帶，靠近法蘭西體育場（Stade de France），內容多以速度與街頭文化為主題，吸引不少年輕粉絲。
根據LVMH旗下日報《巴黎人報》（Le Parisien）與《商業調頻電視台》（BFM TV）報導，他曾任職於「聯合包裹服務公司」（UPS）、玩具反斗城（Toys R Us），也曾在「龐畢度國家藝術和文化中心」（Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou）擔任保全。鄰居形容他「熱心助人」、「待人真誠」，是1位「重情重義」的人。
然而，檢方紀錄顯示，他的前科並不單純。根據多家法媒披露，他共有15項犯罪紀錄，包括持有與運輸毒品、無照駕駛、危害公共安全，以及在2014年因搶劫珠寶店而被定罪。
他被控在2019年拘留期間損壞牢房鏡子與房門，並原定在11月初於巴黎北部博比尼（Bobigny）地方法院審理的案件，如今也因媒體關注度過高、審理環境不「平靜」而被延期。
其辯護律師卡瓦耶（Maxime Cavaillé）強調，辯方將「極度謹慎地維護無罪推定原則」，並全力捍衛當事人的隱私與基本權益。
巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau）則透露，嫌犯對警方供述不多，但「部分承認」參與了羅浮宮竊案。另有1名上週被捕的同案嫌疑人，曾與他在2014年珠寶搶案中一同被判刑。
貝庫奧進一步指出，這些嫌疑人的背景「與典型的有組織犯罪專業分子並不相符」，暗示他們可能只是被某位不明幕後主使所僱用，這一說法也引發媒體揣測。
看更多 CTWANT 文章
史上長最像夫妻！拍影片被狂勸驗DNA 本人甜喊：越長越像
王子再發聲明3招賣慘 律師曝「范姜不同意分期付款」原因
粿粿爆婚內出軌王子 范姜彥豐討1600萬太狠？律師揭真相：無關外遇
其他人也在看
馬斯克發布「不自殺聲明」：如果掌握外星人證據 一定公開
馬斯克發布「不自殺聲明」：如果掌握外星人證據 一定公開EBC東森新聞 ・ 6 小時前
大學欠住宿費450元！50年後還50萬 成大校友補足青春缺口
台南成大收到校友捐50萬元！背後原因很暖心，這位校友謝明景，是知名行李箱公司董座親哥哥，50年前讀成大欠住宿費450元，學校沒催繳讓他住，謝明景算一算物價，現在加倍還給學校。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
羅浮宮竊案犯嫌是網紅？犯案現場四處留DNA、騎社群同款機車逃逸
震驚全球的羅浮宮竊案已經過去超過兩個禮拜，法國警方陸續逮捕三名嫌犯，但價值約台幣30億，且具歷史意義的珠寶仍下落不明。法國警方表示，四名嫌犯其中一人竟是活躍於社群的網紅阿卜杜拉耶。《衛報》引述法媒報導指出，警方在現場遺留物中發現他的DNA，而他影片中所騎的車款，正與劫匪逃逸時使用的車型相同。阿卜杜拉耶曾有多項前科，包含毒品與搶劫紀錄，辯護律師表示，將堅守無罪推定原則，維護當事人權益。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
羅浮宮珠寶大盜竟是網紅！愛拍重機炫技片 「這細節」成落網關鍵
震驚全球的法國羅浮宮「88億歐元皇冠珠寶失竊案」又有新進展！法媒報導指出，遭逮捕的嫌犯之一竟是一名活躍於社群平台、熱愛重機的「小網紅」，過去曾任職於龐畢度藝術中心擔任保全，如今卻因涉嫌組織犯罪與竊盜罪被起訴。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
羅浮宮竊案嫌犯竟是網紅 有15項前科、曾當龐畢度中心保全
法國羅浮宮博物館上月發生驚天竊案，價值8800萬歐元（約新台幣33.1億元）的8件皇室珍寶被竊。法國媒體報導，其中一名嫌犯是小有名氣的網紅，曾在巴黎龐畢度中心擔任保全。太報 ・ 4 小時前
太子集團遭扣45億資產！驚見200萬「布加迪兒童玩具車」嘆錢多到隨便花
柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股（Prince Group Holdings）」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署接獲美方情資後迅速出手，在台灣查扣多達45億元資產，而最吸睛的莫過於豪宅車庫內那一整排超跑陣容，總價突破5億元。除了Bugatti、Lamborghini、Ferrari等限量神獸外，辦案人員更傻眼發現，裡面竟還停著一台價值超過200萬元的「兒童電動玩具車」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志泰國極樂團曝光！行前還得「發毒誓」 友人直言：口味真的很重
（娛樂中心／綜合報導）馬來西亞創作歌手黃明志近日因「護理女神命案」事件再度成為話題焦點，除案件本身外，他的私生 […]引新聞 ・ 5 小時前
民進黨將徵召蘇巧慧戰新北市長 李四川：我為她加油
民進黨選對會決定建議提名立委蘇巧慧參選新北市長，外傳國民黨內呼聲高的台北市副市長李四川將在處理輝達台灣總部告一段落後宣布參選。對此，李四川今天強調，選舉的事沒有比輝達進駐更重要，沒有想到後面的選舉，他並向蘇巧慧表達恭喜，「我為她加油」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
新加坡治安好因為有鞭刑？ 徐國勇喊「不人道」：不算自由民主國家
新加坡治安好因為有鞭刑？ 徐國勇喊「不人道」：不算自由民主國家EBC東森新聞 ・ 5 小時前
Shein巴黎店照開不誤 爭議沒阻止消費者排長龍 (圖)
中資超快時尚電商平台Shein全球首家常態實體店面5日在巴黎BHV百貨開幕，即便Shein近期因涉販售兒童外貌的情趣娃娃等爭議陷輿論風暴，仍有眾多消費者大排長龍。中央社 ・ 7 小時前
海面不是燒船！太陽能板自燃 居民查看驚：燃點不只一處
彰化鹿港崙尾社區海堤的一處光電廠，6號一早發生多處太陽能板起火燃燒事件，目擊民眾描述，「雖然大量黑煙已消散，但海面上的太陽能板仍在燃燒」，工作人員急忙用滅火器撲滅，然而一處火點剛被撲滅，其他地方又開始冒煙。據了解，前一天晚上就已經有燃燒情況發生，讓人質疑到底有多少個燃點！彰縣環保聯盟理事長洪新有表示，附近地區已發生三、四起太陽能板自燃案例，「這種情況相當危險」，擔心太陽能板與滅火用的乾粉會污染整個濕地生態系統，呼籲公部門應介入調查，以保護當地海洋生態環境。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
Shein巴黎實體店將開幕 商場周圍顯有警力部署 (圖)
中資超快時尚電商平台Shein的全球首家實體店面5日將在巴黎BHV百貨開幕，商場4日周圍已有顯而易見的警力部署。中央社 ・ 1 天前
Shein巴黎實體店爭議中開幕 (圖)
中資超快時尚電商平台Shein全球首家常態實體店面5日在巴黎BHV百貨開幕，吸引許多消費者。中央社 ・ 7 小時前
李施昤生了！離婚後植入試管胚胎再當媽 感恩：老天給的禮物
韓國女星李施昤生了！李施昤昨（5日）在IG曬出抱著剛出生女兒的照片，宣布喜獲千金，感恩地說：「這是老天賜予的禮物！」透露將扛起母親責任，讓一雙兒女幸福一輩子！鏡報 ・ 9 小時前
Shein巴黎實體店開幕 消費者比價 (圖)
中資超快時尚電商平台Shein全球首家常態實體店面5日在巴黎BHV百貨開幕，部分曾在Shein平台消費的人說，網路價格較便宜。中央社 ・ 7 小時前
台灣詐騙多？徐國勇駁：是全世界犯罪現象
[NOWnews今日新聞]普發現金1萬元今（5）日上午8時起開放登記，民進黨秘書長徐國勇上午在直播中說明如何領取普發現金，以及宣傳「民進黨便民服務站」，以防遇到詐騙，不過，徐國勇認為，全世界詐騙都很多...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快訊／王子二度發聲！向范姜彥豐道歉 承諾不會逃避
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人范姜彥豐近日在社群發聲控訴，老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊）。對此，王子今（4）日二度發出聲明道歉，開頭寫下：...FTNN新聞網 ・ 1 天前
手機、App將消失？馬斯克大膽預言：5年內「AI取代一切」
美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日針對AI發展做出大膽預測，他認為，未來5至6年內，將會迎來全面的AI時代，智慧型手機和App應用程式將不再是我們生活中最倚賴的工具，一切將被AI所取代。鏡報 ・ 23 小時前
Shein賣擬童情趣娃娃、手指虎 醜聞延燒法勒令電商停業
法國當局5日宣布啟動程序，暫停中國大陸快時尚零售商Shein在該國的營運。該平台被發現販售兒童外型的情趣娃娃及武器，引發猛烈批評。當天適逢Shein在巴黎的百貨公司開設首家實體店，為開幕活動蒙上了陰影。中天新聞網 ・ 5 小時前
薛仕凌爆閃兵！《與惡2》被楊貴媚說服逃兵
[NOWnews今日新聞]藝人薛仕凌出道以來形象良好，還曾獲得金曲獎及金鐘視帝的殊榮，不料他昨（4）日突然現身新北地檢署自首，並承認自己過去曾閃兵，最終以30萬交保，讓外界都非常驚訝。消息曝光後，火速...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前