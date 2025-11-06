羅浮宮竊案嫌犯「竟是重機特技網紅」 同款逃亡坐駕直接露餡

嫌犯之一阿布杜拉耶（Abdoulaye N）曾是前博物館保全與機車特技網紅。（圖／翻攝自YouTube／C à vous - France Télévisions）

巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）10月19日爆出驚天竊案，警方於10月25日清晨在巴黎北郊的歐貝維利耶（Aubervilliers），逮捕1名39歲男子阿布杜拉耶（Abdoulaye N），這位看似平凡的前博物館保全與機車特技網紅，如今被懷疑是震驚全球的羅浮宮珠寶竊案的嫌犯之一。

據《衛報》報導，這起涉及價值8,800萬歐元（約合新台幣31.3億元）的皇室珠寶竊案，被形容為法國近年最大膽、最戲劇化的藝術品盜竊事件之一。

廣告 廣告

根據法國司法單位透露，阿布杜拉耶出生於歐貝維利耶，案發6天後他隨即在家中被捕，目前面臨「組織性竊盜」與「犯罪共謀」的指控。

該起竊案發生在10月19日，1個由4人組成的犯罪團伙，利用1輛附有雲梯與貨運升降機的被竊卡車，直接攀上博物館阿波羅長廊（Apollo Gallery）的窗戶，展開不到7分鐘的快閃式行動。

2名成員打破未上鎖的窗戶與2個展示櫃，搶走8件珍寶後，搭乘由另外2人駕駛的摩托車離開現場。被竊的珠寶包括拿破崙一世（Napoleon I）贈與其第2任妻子瑪麗路易絲（Marie Louise）的祖母綠鑽石項鍊，以及1頂鑲有212顆珍珠與近2,000顆鑽石的皇冠，據稱屬於拿破崙三世（Napoleon III）之妻歐仁妮皇后（Eugénie de Montijo）。

調查人員表示，目前尚未尋獲被竊珠寶，但在現場發現的證物，包括手套、高能見度背心與金屬切割機上，檢測出阿布杜拉耶的DNA。多家媒體因此報導，他極可能是當時打破玻璃櫃、直接入侵畫廊的２名嫌犯之一。

廣告 廣告

據悉，阿布杜拉耶是1位在社群媒體上小有名氣的人物。他在YouTube、TikTok與Instagram上以「Doudou Cross Bitume」的名號活動，影片多以「離柏油路更近一點」（Toujours plus près du bitume）為口號，內容包括重機特技、街頭健身與巴黎街區生活。

部分影片顯示他駕駛的是「Yamaha TMAX」重機，這款強勁的「超級速克達」正是羅浮宮竊賊逃亡時所使用的同款車型。影片拍攝地點多在巴黎與歐貝維利耶一帶，靠近法蘭西體育場（Stade de France），內容多以速度與街頭文化為主題，吸引不少年輕粉絲。

根據LVMH旗下日報《巴黎人報》（Le Parisien）與《商業調頻電視台》（BFM TV）報導，他曾任職於「聯合包裹服務公司」（UPS）、玩具反斗城（Toys R Us），也曾在「龐畢度國家藝術和文化中心」（Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou）擔任保全。鄰居形容他「熱心助人」、「待人真誠」，是1位「重情重義」的人。

然而，檢方紀錄顯示，他的前科並不單純。根據多家法媒披露，他共有15項犯罪紀錄，包括持有與運輸毒品、無照駕駛、危害公共安全，以及在2014年因搶劫珠寶店而被定罪。

他被控在2019年拘留期間損壞牢房鏡子與房門，並原定在11月初於巴黎北部博比尼（Bobigny）地方法院審理的案件，如今也因媒體關注度過高、審理環境不「平靜」而被延期。

其辯護律師卡瓦耶（Maxime Cavaillé）強調，辯方將「極度謹慎地維護無罪推定原則」，並全力捍衛當事人的隱私與基本權益。

巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau）則透露，嫌犯對警方供述不多，但「部分承認」參與了羅浮宮竊案。另有1名上週被捕的同案嫌疑人，曾與他在2014年珠寶搶案中一同被判刑。

貝庫奧進一步指出，這些嫌疑人的背景「與典型的有組織犯罪專業分子並不相符」，暗示他們可能只是被某位不明幕後主使所僱用，這一說法也引發媒體揣測。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

史上長最像夫妻！拍影片被狂勸驗DNA 本人甜喊：越長越像

王子再發聲明3招賣慘 律師曝「范姜不同意分期付款」原因

粿粿爆婚內出軌王子 范姜彥豐討1600萬太狠？律師揭真相：無關外遇